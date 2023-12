‘Henko’, las melodías con alma

La Film Symphony Orchestra regresa la semana próxima a Andalucía –el 22 en Fibes, en Sevilla, y el 23 en el Palacio de Congresos de Granada– para celebrar cuanto de grande tiene el corazón humano con Henko, su nueva propuesta. "Los nipones utilizan esa palabra para hablar de un cambio interior, de un cambio trascendente del que no hay retorno. Y lo que más nos conmueve de una película es la evolución, el giro de su personaje", señala el director de la formación, Constantino Martínez-Orts, que rescatará con su batuta "las bandas sonoras más memorables que han acompañado a los protagonistas que han vivido ese henko". Una selección musical que abarca un amplio abanico de décadas y compositores, de Desayuno con diamantes o Espartaco a La roca, Harry Potter y el cáliz de fuego y Super Mario Bros, con la que la FSO traza un recorrido por la historia del cine, "lo que cabe en dos horas y media de espectáculo", precisa Martínez-Orts.

Los amantes de los clásicos disfrutarán de un viaje que se remonta a 1935 con los acordes de El capitán Blood, "la primera película de piratas de Errol Flynn", cuenta el maestro , que reivindica al compositor Erich Wolfgang Korngold y "ese legado con ecos de Mahler o Strauss que muchos creadores llevan a Hollywood cuando se exilian". En el programa también sonará el trabajo de Alex North para Espartaco, "un tema de amor bellísimo que nos cuenta mucho de ese personaje", apunta Martínez-Orts, que expresa su fascinación también por la banda sonora de El padrino. "Es prodigioso cómo la muerte viene acompañada aquí de melodías tan hermosas. Es curioso, porque normalmente la violencia se representa en el cine con estridencias o disonancias, pero Nino Rota tuvo la sutileza de apostar por la belleza para reflejar el dolor y la tragedia", valora este "melómano y cinéfilo" que empezó a intuir su vocación cuando era un niño, en una sesión de E.T. el extraterrestre. "Spielberg y Williams tienen la culpa de que hoy estemos hablando".

Henko, cuyas entradas se pueden comprar en este enlace, se acerca a algunas de las sagas más populares del séptimo arte, a las figuras de James Bond, Indiana Jones o Harry Potter. "Abrimos el espectáculo con la canción de Adele para Skyfall. Es un arranque potente e inesperado que al público le está gustando mucho. Elegimos la pieza por lo delicado del principio, por la energía que emana y por ese sabor a Bond y a los temas originales de John Barry", adelanta Martínez-Orts, que destaca también la aproximación de la FSO a Harry Potter y el cáliz de fuego, "en la que Patrick Doyle tomó el relevo de John Williams y estuvo sembradísimo con un buen puñado de temas impresionantes. Los amantes de la saga esperan con emoción ese momento del concierto".

La nueva gira de la FSO tras la exitosa Krypton despliega un programa variado para todos los públicos y dedica guiños a los más jóvenes con pasajes de Mulan y Pocahontas, de la que se rescata la canción Colores en el viento, o una "suite muy divertida" de Ice Age 2, de John Powell "que el público no se espera y que escucha con una sonrisa en la boca", expone Martínez-Orts, que entre otras piezas que ejecutará la FSO destaca la música de Las normas de la casa de la sidra, de Rachel Portman, o la más reciente Star Wars: Obi Wan-Kenobi, "que Williams compuso con sus noventa y tantos. Estremece pensar en ese genio ya en el ocaso de su vida saldando una deuda, escribiendo para un personaje que era uno de los pocos de Star Wars que no tenía su propio tema".

El viaje va del ‘Capitán Blood’ de Errol Flynn al último ‘Obi-wan Kenobi’ de John Williams

La FSO define a Martínez-Orts como "un músico inteligente y expresivo, singularmente característico por su entusiasmo contagioso y la pasión que transmite en sus interpretaciones", y el también compositor y divulgador musical no niega esa vehemencia con la que dirige. "Una partitura es un papel inerte, y nuestra responsabilidad es descifrarlo, interpretarlo, no es casual que con nosotros se utilice la palabra intérprete. Debemos poner toda nuestra energía para que ese acto de comunicación tan hermoso que es la música llegue al público, le saque una sonrisa o le provoque alguna lágrima", sostiene.

Tras una larga andadura y "más de medio millón de espectadores", la FSO prosigue con su labor de "acercar la música sinfónica a nuestra sociedad a través de un hilo conductor tan universal como el cine". "Queremos", defiende Martínez-Orts, "transmitir que con la música hay que dejarse llevar. En los conciertos yo le tiendo la mano al público y, también con los comentarios y explicaciones donde no falta el humor, con las luces que son muy espectaculares, busco que no oigan sólo las notas de Tiburón, sino que sientan ese poder evocador que tiene la música de cine. Que entiendan que esto no es una cosa de eruditos, sino algo que consigue emocionarnos a todos".