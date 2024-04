Albión en el Sol naciente

Del pícaro al burgués

Con Defoe y Swift como grandes iniciadores, la novela británica del XVIII tiene en Richardson, Fielding y Sterne a sus representantes más conspicuos, a los que se suma un Smollett que no desmerece de sus coetáneos y recibió como ellos el poderoso influjo de la literatura española de los Siglos de Oro, a través del doble referente del príncipe de los ingenios –que daría nombre a la Cervantean fiction– y las novelas de la picaresca, gracias a cuya difusión los protagonistas del Lazarillo, el Guzmán o el Buscón se convirtieron en personajes de proyección europea. Aunque no está claro su grado de dominio del castellano, que conoció durante sus estancias en América, Smollett firmó una alabada traducción del Quijote (1755) que no ha dejado de reeditarse y de la que se celebra su capacidad para transmitir el humor de la obra original. En los renovadores de la tradición, sin embargo, incluidos los propios españoles –Manuel Gregorio cita la Vida (1743) de Torres Villarroel, a quien él mismo dedicó un lúcido ensayo, como la “primera autobiografía burguesa de la historia”–, los arrastrados pícaros del Seiscientos han sido sustituidos por aventureros, arribistas o caballeros sin fortuna, también por lo que hoy llamaríamos emprendedores, que anhelan el ascenso en una era preindustrial pero ya casi moderna donde el culto a la individualidad no se enfrenta todavía a las muchedumbres urbanas.