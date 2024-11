Un homenaje a Merche Esmeralda de la mano de Gloria del Rosario

El pasado mes de junio, la Fundación Cajasol celebraba con una gala exclusiva los 25 años de sus Jueves Flamencos, un ciclo que sostuvo hasta su muerte en 2020, con su amor y su inmensa sabiduría, el añorado Manuel Herrera, y ahora coordina José Manuel Lombo.

Con motivo de dicha celebración, y entre otras cosas para cubrir el vacío dejado por la desaparición del prestigioso Compás del Cante que organizaba Cruzcampo, Cajasol instituía unos premios para reconocer la excelencia en el flamenco. En su primera edición, los galardonados en toque, cante y baile han sido Fosforito, Tomatito y Merche Esmeralda, la bailaora sevillana a la que, el próximo jueves, la Fundación va a rendir un merecido homenaje.

Sevillana por nacimiento y por sentimiento, y retirada ya hace años del baile -que no de la interpretación-, Merche aceptó la propuesta con la emoción que le produce siempre todo lo que le llega de su tierra, no siempre justa con ella, e incluso dispuesta a dejar en el escenario alguna pincelada de su arte.

“Yo ya no bailo, pero quiero participar con un detalle, por puro agradecimiento, en este bonito homenaje. Porque las mejores gracias que yo puedo dar solo puedo darlas a través del arte que ha llenado toda mi vida”, confesaba a este periódico la bailaora, recientemente galardonada también con el Premio Córdoba de Arte Flamenco (promovido por la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba) en la categoría de danza.

Pero los Jueves Flamencos suelen presentar espectáculos, de modo que, de común acuerdo con la homenajeada, Cajasol propuso para el del próximo jueves día 14 el nombre de Gloria del Rosario, una joven bailaora sevillana que, a decir de Merche, “baila con mucho sabor y, aunque domina varias técnicas, tiene un sentido del baile muy antiguo y, al mismo tiempo, con ese punto de frescura que le da su juventud”.

Gloria del Rosario (1995), cursó sus estudios en el Conservatorio Profesional "Antonio Ruiz Soler" de Sevilla y, tras su paso por los talleres del Centro Andaluz de Danza, en 2018, con apenas 21 años, comenzó a trabajar en el Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección de Rafael Estévez y Valeriano Paños, ganándose la admiración de todos en los espectáculos Café Silverio, Cantera y Flamencolorquiano, para continuar durante la dirección de Úrsula López hasta su último espectáculo, El Maleficio de la Mariposa.

Más tarde, fue una de las intrépidas bailarinas de Deliranza, el aclamado espectáculo de Patricia Guerrero, estrenado en Francia en 2022.

De tu mano es, pues, su primer espectáculo en solitario, un trabajo que la ha llenado de ilusión, pero que, confiesa, “no hubiera emprendido si no hubiera sido por el homenaje a Merche, ya que, aunque creo que estoy preparada ya para bailar en solitario, lo cierto es que me encanta bailar rodeada de buenos compañeros y compañeras y seguir aprendiendo de todos. De hecho, uno de ellos, Alberto Sellés ha asumido conmigo la dirección de escena y me ha acompañado en todo este proceso”.

Además de su formación académica, Gloria confiesa haber tenido influencias importantes y, entre ellas, Merche Esmeralda ha sido sin duda una de las fundamentales.

Una maestra a la que, según afirma, “no voy a imitar en absoluto en este trabajo, en primer lugar, porque no podría, porque ella tiene un sello propio, y luego porque yo quiero mostrar quién soy en este momento como artista. A la hora de crearlo, Merche ha sido mi inspiración, especialmente por su manera de sentir la danza, por su compromiso con ella. Yo, con mi baile, y desde mi época, he intentado explorar una parte de su inmenso legado y hacer un pequeño recorrido por todas sus facetas: la de bailarina y bailaora, la de intérprete, la de coreógrafa y la de maestra”.

Respecto al contenido de De tu mano, que la propia protagonista califica de “un espectáculo sin historias ni pretensiones”, no cabe duda de que habrá muchísima danza. Entre los bailes elegidos, desvela Del Rosario que “estarán las cantiñas, porque en los tablaos de la época se bailaba sobre todo por alegrías; una seguiriya a la que le tengo mucho cariño porque me la montó Merche hace un par de años, una guajira inspirada en la de la película Flamenco de Saura, con la que disfruto muchísimo, un garrotín… y de la época en que Merche bailó en el Ballet Nacional de España, habrá un fragmento de seis minutos de la mítica Medea, con música de Manolo Sanlúcar pero, en esta ocasión, con coreografía de Alberto Sellés”.

Con ella, en escena, estarán los cantaores Pepe de Pura y Manuel Pajares y el guitarrista Liam Howarth. “Además, el próximo jueves, en Cajasol, habrá un momento realmente especial ya que la maestra, fiel a su compromiso con el baile y con su ciudad, va a aparecer también en escena”, dice, ilusionada, Gloria del Rosario.

El espectáculo, que también cuenta con la sabia mano de Olga García en la iluminación y una preciosa bata de cola de Justo Salao, lleva semanas con las localidades agotadas, aunque los que se lo pierdan el jueves podrán verlo casi con seguridad -aunque ya sin la maestra- en el próximo Festival de Jerez.

De tu mano: jueves 14 de noviembre en el Teatro Cajasol (Chicarreros, 1), a las 20:30.