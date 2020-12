Hace casi 15 años –la obra se estrenaría en enero de 2007–, el actor Bernabé Rico dejó su Sevilla natal y se trasladó a Madrid, llamado por el dramaturgo y director Juan Carlos Rubio, para participar en Humo, un espectáculo en el que daría la réplica a dos pesos pesados, Kiti Mánver y Juan Luis Galiardo. "Pensé que era un cambio importante, pero no sabía hasta qué punto lo sería tanto. Podemos decir que hoy me dedico a esto gracias a aquello", apunta el intérprete. Aquel montaje estaría "tres años de gira, algo impensable hoy", pero forjó además una complicidad que daría otros frutos a lo largo del tiempo: Mánver llamaría a Rico para que formara parte de A la luz de Góngora, un homenaje al poeta cordobés que la actriz dirigió para el Centro Andaluz de Teatro; él, ya con su productora, Tal y Cual, contaría con ella para el estreno teatral y la versión cinematográfica de Las heridas del viento, otro texto de Rubio. Esa alianza culmina ahora con El inconveniente, el primer largometraje como director de Rico y la película con la que la veterana, galardonada en el Festival de Málaga y candidata a los Premios Feroz, aspira a hacerse con todos los galardones de esta temporada.

La cinta, que llega a los cines hoy, cuenta con humor y emoción, con elementos de comedia y drama, la relación entre Sara (Juana Acosta) y Lola (Mánver). La primera, ejecutiva en una agencia de seguros, compra un piso con vistas y calidades extraordinarias por un precio irrisorio. La rebaja se debe a una circunstancia: no podrá ocupar el piso hasta que la inquilina, Lola, fallezca. Dos personajes antagónicos en principio empezarán a entenderse, a derribar el recelo con el que se miran y a reconocer que, de distintas formas, ambas están solas en el mundo.

A Mánver le entusiasmó el guión, coescrito por Rico y Juan Carlos Rubio a partir de una obra del segundo, 100 metros cuadrados. "Me encantó esta historia de sororidad, y el hecho de que sea un hombre joven quien la dirija. Resulta emocionante para las mujeres que a ellos les interese, al fin, lo que nos ocurre", dice la ganadora del Goya por Todo por la pasta, a quien han envejecido para el papel y que interpreta a una anciana de 75 años, siete más que ella.

La actriz se muestra orgullosa de la "creatividad y sabiduría" de su discípulo, de haberlo visto "crecer, paso a paso, hasta esta hermosura de película". En el rodaje se encontró con un cineasta "que tenía muy claro lo que quería" y que, de hecho, frenó la tendencia a la comicidad de Mánver. "Él controlaba muy bien ese equilibrio entre drama y comedia que posee la película, ese tono que al fin y al cabo es el de la vida", sostiene la antequerana. "A todos nos gusta improvisar y hacer bromas, pero si yo me dejo llevar y a mí me lo hubiesen comprado todo El inconveniente habría sido distinta. No tendría el peso que tiene, no llegaría tanto como lo hace".

Mánver habla maravillas de su compañera de reparto, Juana Acosta –"estudiamos los personajes durante un mes, en su casa y en la mía, y si había química entre las dos la reforzamos"– pero El inconveniente, en la que también aparecen Daniel Grao y Carlos Areces, le ha aportado el "privilegio" de compartir planos con José Sacristán en una secuencia. "Habíamos trabajado en la misma serie, Velvet, pero no coincidimos. Y aquí me he estrenado con él. Me quedaba embobada mirándolo, con esa voz que tiene..."

Rico compara rodar El inconveniente con "hacer una paella con un bogavante exquisito" por el reparto con el que ha contado, y cree que la película recordará lo gran actriz que es Mánver. "Lleva toda la vida haciendo cine, pero tiene muy pocos personajes protagonistas", señala sobre una filmografía en la que destacan títulos como Habla, mudita, Mujeres al borde de un ataque de nervios o La comunidad. El director también la ve con muchas opciones de Goya, porque, cree, "hay cierta deuda con ella. Y un personaje así, de mujer mayor, no es algo habitual". Mánver, por su parte, agradece el "bombón" de papel que le ofrecieron, "un bombón de licor, porque Lola es una borrachina", y no se da importancia: preguntada por si ella ha tomado decisiones equivocadas, algo sobre lo que reflexiona y brinda su protagonista, ella admite sin rodeos: "Bueno, yo también me he desviado. ¿Y cómo aprenderíamos, si no fuera por los errores?", pregunta.

Para el proyecto, sus responsables llegaron a barajar el nombre de otra candidata muy distinta: Shirley MacLaine. Rico se ríe al recordarlo: "Hicimos varias versiones del guión y en una de ellas lo ambientamos en Nueva York, una ciudad donde es probable que no conozcas al vecino de enfrente y donde tenía sentido ubicar una historia sobre soledades. Un contacto le pasó el guión a MacLaine y nos llegó una captura de pantalla en la que ella decía: Lo leeré. Pero por suerte no volvimos a saber de ella", evoca Rico entre risas. El sevillano se estrenará en la dirección de teatro con La coartada, que arrancará en Valencia en enero una gira nacional, y prepara otro largometraje, una historia de amor ambientada "en el Palomares de 1968. Vamos por la tercera versión del guión y para principio de 2021 lo tendremos. Estuvimos tanteando posibilidades... y creo que ya están los elementos para la paella. Si El inconveniente es una paella con bogavante, esta será un arroz caldoso", bromea.