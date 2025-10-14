Isabel Pantoja e Il Divo ofrecerán un concierto conjunto en Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

La cantante Isabel Pantoja y el grupo vocal clásico Il Divo estrenarán en Sevilla un espectáculo conjunto, que se podrá ver por primera vez en el Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 27 de junio de 2026.

En un comunicado, la organización del festival ha informado de que estarán acompañados por una orquesta sinfónica y será la única fecha a nivel mundial en la que Isabel Pantoja e Il Divo unirán sus voces en un mismo directo.

El concierto incluirá interpretaciones en solitario de cada artista, junto a duetos exclusivos creados especialmente para este evento, con los grandes éxitos de la carrera de Isabel Pantoja y las canciones más conocidas del repertorio internacional de Il Divo.

Supondrá el estreno en Sevilla de Il Divo, que durante más de 20 años ha recorrido escenarios con sus interpretaciones de piezas clásicas de la música o adaptaciones de temas modernos. Actualmente, el grupo está formado por Urs Bühler (tenor, Suiza), Sébastien Izambard (tenor, Francia), David Miller (tenor, EE.UU.) y Steven LaBrie (barítono, EE.UU.).

Con más de 30 millones de discos vendidos, 50 números uno y 160 certificaciones de Oro y Platino en 35 países, el grupo ha actuado en los escenarios más prestigiosos del mundo, desde los Juegos Olímpicos de verano y la Copa Mundial de la FIFA hasta el Jubileo de Diamante en Windsor y el Commander-in-Chief's Ball.

En 2021, Il Divo sufrió la pérdida de su cofundador Carlos Marín debido a la COVID-19, y en su honor, los miembros restantes emprendieron la gira Greatest Hits Tour en 2022, donde el barítono Steven LaBrie se unió como intérprete invitado, y un año después pasó a formar parte oficial del grupo.

Por su parte, Isabel Pantoja culmina con este concierto más de cinco décadas de trayectoria, con más de 30 discos y vendido millones de copias en todo el mundo, consolidándose como una de las intérpretes más queridas y respetadas de habla hispana.

Sus actuaciones han recorrido los escenarios más prestigiosos de España y América Latina.

Las entradas estarán a la venta desde el jueves 16 de octubre a las 10 horas en www.iconicafest.com