Aitana ofrecerá un concierto en Sevilla en junio de 2026 dentro del Icónica Fest

Aitana, una de las figuras más destacadas del panorama musical nacional, regresará a Sevilla. La cantante catalana, que este año ha estrenado su cuarto disco, Cuarto Azul, volverá a la capital hispalense el 5 de junio de 2026, dentro del marco de su gira Cuarto Azul World Tour. El concierto tendrá lugar en la Plaza de España, en el marco del ICÓNICA Santalucía Sevilla Fest.

Así, Aitana vuelve a Sevilla por cuarta vez desde que arrancara su carrera musical en 2018. Con anterioridad, actuó en 2019 en el Auditorio Rocío Jurado dentro de su gira Play Tour, en 2023 en el Estadio de La Cartuja con la gira Alpha Tour, y en 2024, durante una gira de festivales con la que inauguró el Icónica Fest de aquel año. De esta forma, la artista vuelve a elegir este festival como escenario para presentar su nueva gira en la ciudad.

Además, Aitana fue una de las artistas invitadas en La Velada del Año 5, el multitudinario evento de boxeo organizado por el streamer Ibai Llanos, celebrado en julio de 2025 en el Estadio de La Cartuja, donde interpretó varios de sus éxitos.

Con la de 2026, Aitana se embarca en su primera gira internacional, que la llevará por distintos puntos de España, Estados Unidos y América Latina. “Primeras fechas. Cuarto Azul World Tour. Latinoamérica, Europa, Norteamérica… anunciamos pronto más fechas. Nos vemos pronto. Una nueva gira. Una nueva era. Gracias por estar desde el principio”, escribió la cantante junto a una imagen promocional del tour.

La gira supondrá el estreno en directo de Cuarto Azul, el nuevo proyecto con el que Aitana abre una nueva etapa musical tras el éxito de Alpha. El disco Cuarto Azul incluye temas de gran popularidad en plataformas digitales, como “6 de febrero” o “Superestrella”. En conjunto, el álbum acumula más de 276 millones de reproducciones globales, ha sido certificado Disco de Platino en España y ha alcanzado el número uno en la lista oficial de ventas del país.

En cuanto al Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026, Aitana se convierte en la tercera artista confirmada del cartel, tras Pablo Alborán (12 de junio) y Jamiroquai (16 de julio).

La venta general de entradas para ver a Aitana en Sevilla en 2026 comenzará el 23 de octubre a las 12:00 horas.