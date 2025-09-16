El cantante Pablo Alborán confirma su concierto en Icónica 2026

El cantante malagueño Pablo Alborán actuará en Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 12 de junio. Se trata del segundo confirmado después de que la organización anunciara ayer el único concierto en España de la banda británica Jamiroquai. Las entradas para ver al andaluz saldrán a la venta el próximo 24 de septiembre a partir de las 17:00 horas.

El artista ha presentado además su séptimo álbum de estudio, KM0, al tiempo que ha anunciado una gira mundial que comenzará en mayo de 2026 y que recorrerá ocho ciudades españolas. En concreto, Alborán actuará en mayo de 2026 en Bilbao, la ciudad en la que comenzará su gira, para después visitar Barcelona, Madrid y Valencia. En el mes de junio, están previstos conciertos en Fuengirola, Murcia y Granada, y en julio, en A Coruña.

"Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música", ha declarado el artista durante la rueda de prensa, unas fechas que ha reconocido afronta "con mucha emoción, porque el público merece hacerles disfrutar de no pensar en el tiempo y devolverles la esperanza".

Sobre su séptimo álbum de estudio, ha destacado que tiene "mucha honestidad". "Es el volver al inicio de lo que es esencial para mi, la autenticidad en las letras y a la hora de cantar", ha asegurado.

"Siento un poco ese kilómetro cero a través de todas estas sensaciones, el volver al inicio de lo que es esencial para mí, que es obviamente la autenticidad a través de las letras y a la hora de cantar, sin pensar demasiado en todo lo que me rodea. Lo que se ha traducido en una total libertad para crear", ha apostillado.