Jamiroquai, primer confirmado de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

La banda británica Jamiroquai es la primera confirmación de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026. El grupo ofrecerá -el próximo 16 de julio- el concierto de clausura del ciclo que se celebra en la Plaza de España de Sevilla. Una cita única para bailar, vibrar y celebrar la música en uno de los escenarios más espectaculares del mundo.

Liderados por el carismático Jay Kay, los británicos Jamiroquai llevan más de tres décadas marcando la historia del funk, el soul y el acid jazz, con éxitos globales como Virtual Insanity, Cosmic Girl o Canned Heat. Con 15 nominaciones a los Brit Awards, un Grammy, dos Récords Guinness y más de 1.7 billones de streams en Spotify, la banda es un referente de la música contemporánea.

Jamiroquai regresa a los escenarios, tras seis años sin subir a los escenarios, con una gira europea de grandes arenas que aterrizará en Sevilla en el verano de 2026 como única fecha en España. Su concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest pondrá el broche final del festival con un espectáculo cargado de groove, energía y una producción visual que promete hacer historia en la ciudad.

Con esta primera confirmación internacional, Icónica Santalucía Sevilla Fest inicia la cuenta atrás para su sexta edición, que volverá a reunir en la Plaza de España a algunas de las voces más influyentes de la música internacional. En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel.

Las entradas a la venta desde el viernes 19 de septiembre a las 11 horas en www.iconicafest.com