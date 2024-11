La ficha *** 'Sevillanas solteras' Israel Galván. Baile, concepto y coreografía: Israel Galván. Cante y guitarra: María Marín. Charanga: Los Sones. Fecha: Viernes, 15 de noviembre. Lugar: Teatro Central. Aforo: Casi lleno.

Antología de la sevillana. Festival del humor. Ese es el tercer espectáculo que estrena Israel Galván en Sevilla en menos de un mes. Una suerte de trilogía burlesca. La obra es del tipo humorístico. Israel Galván baila una gran variedad de sevillanas. Sevillanas famosas y también desconocidas. Rocieras, corraleras, de feria. Baila también marchas de Semana Santa y seguidillas de Fernando Sor. Que la detengan de David Civera y Sevilla de Isaac Albéniz, entre otras muchas referencias sonoras, coreográficas, visuales. Todo cabe en la trituradora galvánica. Pero no baila el sentido de la melodía ni el de la letra. Sino que se pretende encontrar una paradoja, un contraste humorístico entre lo que nos cuenta la letra, la música, y lo que vemos en escena. No obstante, se trata más de humor intelectual que de humor físico. Pero hay una parte del público que pilla todos los chistes, todas las referencias, porque se ríe cada vez. La obra se inspira en un pasaje biográfico, parece que se trata de un ajuste de cuentas del intérprete con su pasado, con su infancia, según nos confiesa Galván en el programa de mano. Reproduciendo en ocasiones el caos sonoro y coreográfico de la feria. A veces desde el minimalismo. Me pregunto si la obra se entenderá fuera de Sevilla. También hay algunos pasajes, escasos, de puro lirismo. Que en seguida se ven puestos en cuestión mediante la ironía. Como si el autor sintiese pudor. Vivimos más en tiempos de ironía que de lirismo así que la obra es nuestra contemporánea. Aunque se trata de humor para inteligentes Galván no le hace ascos al trazo grueso. Lo grotesco se acaba imponiendo en una obra que tiene horror al vacío. Igual que las sevillanas no se entienden sin Sevilla, tampoco esta obra se entiende sin ella. Y ¿fuera de ella? Creo que en el fondo, muy en el fondo, Sevillanas solteras revela un amor profundo hacia esta ciudad. Pero ¿quién sabe? Al fin y al cabo yo no me enteré de la mayoría de los chistes.