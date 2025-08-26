Jennifer Lawrence, Premio Donostia del 73 Festival de Cine de San Sebastián

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibirá uno de los premios Donostia de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 a 27 de septiembre.

Este es el segundo Premio Donostia anunciado por el certamen donostiarra para su edición de 2025, tras el que se entregará a la productora Esther García, vinculada al cine de Pedro Almodóvar en la empresa El Deseo.

La intérprete estadounidense, ganadora de un premio Óscar en 2012 por El lado bueno de las cosas, se convierte así en el Premio Donostia más joven de la historia con 35 años y recibirá el galardón en una gala que se celebrará el 26 de septiembre en el Auditorio Kursaal.

Tras recibir el premio, con el que el Festival reconoce toda su carrera, se proyectará su último trabajo 'Die My Love', en el que participa también como productora y que dirige Lynne Ramsay. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes.

Jennifer Lawrence (Louisville, Kentucky, 1990), ganó el Óscar con tal solo 22 años, aunque para entonces había participado ya en una decena de películas desde su debut en el cine con Garden Party y ya había sido nominada por su papel en Winter Bone, de Debra Granik.

Posteriormente fue candidata al premio de la Academia de Hollywood otras dos veces, con sendas películas de David O.Russel: La gran estafa americana (2013) y Joy (2015). Por estas películas, al igual que por El lado bueno de las cosas, fue galardonada con el Globo de Oro.

Durante dos décadas ha participado en cerca de 40 películas de diferentes géneros, entre las que destacan, además de las ya citadas, Lejos de la tierra quemada, de Guillermo Arriaga; El castor, de Jodie Foster; Serena, de Susanne Bier; Gorrión rojo, de Francis Lawrence; Mother!, dirigida por Darren Aronofsky; y la saga de Los juegos del hambre y X-Men.

En los últimos años se ha implicado como productora en películas que también ha protagonizado, como Causeway, de Lila Neugebauer, Sin malos rollos, de Gene Stupnitsky, y la película que proyectará el festival tras entregar a la actriz el Premio Donostia, Die My Love.

Este último filme, que firma la escocesa Lynn Ramsay, es una adaptación de la novela Matate, amor, de la escritora argentina Ariana Harwicz, y cuenta con un reparto encabezado por Jennifer Lawrence en el que figura también Robert Pattison, Nick Nolte y Sissy Spacek.

Ramsay, quien debutó en 1999 con Ratcatcher, logró el premio Fipresci en San Sebastián con Movern Callar en 2022, tras lo que compitió en Cannes con Tenemos que hablar de Kevin (2011) y En realidad, nunca estuviste aquí (2017), con la que ganó el premio al mejor guion en al certamen francés, donde Joaquin Phoenix se alzó con el premio al mejor actor.