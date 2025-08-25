De 'Yo soy la Juani' a 'Katmandú': los papeles inolvidables de Verónica Echegui

La actriz Verónica Echegui ha fallecido este domingo en Madrid a los 42 años a causa de una enfermedad, según ha confirmado su entorno. Una de las intérpretes más destacadas del cine español durante las últimas décadas, Echegui destacó por su gran versatilidad para dar vida a personajes únicos, lo que le valió el respeto del público y de la crítica.

Verónica Echegui debutó en la televisión con papeles secundarios en series como Una nueva vida o Paco y Veva. Su primera incursión en el mundo del cine fue en la películaYo soy la Juani, una comedia dramática de Bigas Luna que protagonizó junto a Dani Martín, papel por el que fue nominada al Goya a la mejor actriz revelación en 2006. Más allá de este exitoso debut, a continuación recordamos otros hitos en la trayectoria de la intérprete.

Cuatro veces nominada al Goya y uno como directora

En 2008, Verónica Echegui superó la sombra de La Juani con El patio de mi cárcel, una película de Belén Macías que retrata la historia de cinco reclusas, inspirada en el grupo de teatro de la cárcel de Yeserias. En ella interpretó a Isa, una atracadora incapaz de adaptarse a la vida fuera de prisión. Con este papel obtuvo la nominación a mejor actriz protagonista en los Premios Goya de 2009.

Su próximo gran papel sería en 2011 con Seis puntos sobre Emma, la opera prima de Roberto Pérez Toledo, que protagonizó junto a quien fuera su pareja durante 13 años, Álex García. Con este papel ganó el premio a la Mejor actriz en la sección Zonazine del Festival de Málaga. En la película interpreta a una mujer ciega en la treintena obsesionada con la idea de tener un hijo.

En Katmandú, un espejo en el cielo, Echegui se desquitó de los personajes excéntricos y reconquistó a la crítica. La película, de Icíar Bollaín, narra la historia de Laia, una maestra catalana que viaja a Katmandú para impartir clases en una escuela de un barrio humilde. Gracias a este papel fue de nuevo nominada al Goya a la mejor actriz y ganó un Premio Gaudí de la Academia del Cine Catalán.

Echegui volvió a la comedio con No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, una adaptación de la novela homónima de Laura Norton dirigda por María Ripoll. En ella interpreta a Sara, una joven madrileña cuya vida se convierte en un caos al recibir en su casa a su padre recién separado (Jordi Sánchez), al novio con el que mantiene una relación a distancia y a su hermana junto a su prometido (Álex García), quien a su vez fue su amor del instituto.

Con Explota, explota (2020), película que contine versiones de Raffaella Carrà, Verónica Echegui se estrenó en la comedia musical. Por su papel de Amparo volvió a estar nominada al Goya a mejor actriz de reparto y obtuvo un Premio Feroz. Al margen de la interpretación, Echegui recibió en 2022 el Goya al Mejor cortometraje de ficción como directora de Tótem Loba.

Uno de sus últimos largometrajes fue Justicia artificial (2024), en la que compartió reparto con Tamar Novas o Alga Galocha. Verónica Echegui interpretó a la jueza Carmen Costa, que colabora con un proyecto que pretende integrar un sistema de inteligencia artificial en la administración de justicia. Ese mismo año se estrenó la comedia Yo no soy esa, en que dio vida a Susana, una joven que despierta 20 años después del coma en que entró siendo adolescente.