Paco León y otros compañeros de profesión se despiden de la actriz Verónica Echegui: "No nos lo creemos"

El mundo de la cultura lamenta la noticia del fallecimiento de la actriz Verónica Echegui a los 42 años de edad. Uno de los primeros en reaccionar ha sido su compañero de gremio y amigo, el sevillano Paco León, quien ha afirmado ante los micrófonos de Europa Press: "No nos lo creemos". La capilla ardiente se ha instalado en el Tanatorio de La Paz en Madrid.

El también actor Miguel Ángel Muñoz se ha quedado "de piedra" al enterarse de la pérdida de Echegui y ha enviado su "más sentido pésame a todos los familiares y amigos" de la actriz a través de su cuenta de X. Muñoz ha recordado asimismo su debut en el cine con la película de Bigas Luna Yo soy la Juani. "Me impactó tu trabajo y te admiraba mucho", ha afirmado.

"Hoy el cine español está de luto", ha afirmado rotundo el actor y productor malagueño Antonio Banderas en redes sociales, al tiempo que trasladaba sus condolencias a la familia y amigos de la actriz.

Asimismo, la cuenta oficial del Festival de Málaga ha recordado a Verónica Echegui, que obtuvo el premio a la Mejor actriz en la sección Zonazine en 2012 por su papel en Seis puntos sobre Emma. "Con enorme tristeza despedimos a Verónica Echegui, actriz imprescindible del cine español y muy unida al Festival de Málaga a lo largo de toda su trayectoria. Su talento y cercanía quedarán siempre en nuestra memoria", afirman.

"Horrible noticia", lamenta el mundo de la cultura

El dramaturgo Jose Padilla asegura encontrarse "en shock" por el fallecimiento de la actriz. "Lo siento muchísimo. Descanse en paz", ha escrito a través de X. En la misma línea se ha pronunciado la directora de cine Lucía Álvarez. "La vida hace unas pirulas horribles. Verónica Echegui te has ido muy, my pronto y con mucho por hacer. Horrible noticia", ha expresado, aludiendo a la juventud y prolífica trayectoria de la intérprete.

Por su parte, la escritora Lucía Etxebarria ha recordado con cariño sus encuentros con Echegui y ha destacado su "belleza sobrenatural" y su conversación. "No tengo de que decir que era una actriz inmensa porque obviamente lo era y todo el mundo lo sabe", ha añadido.

Desde el perfil de la Sociedad General de Autores y Editores en la misma red social, han eviado un abrazo a la actriz, directora y guionista, quien según apuntan, era socia de la SGAE. "¡Que la tierra te sea leve, ¡Verónica!", reza el mensaje.

"Una actriz con un talento y humildad enormes", destaca Sánchez

En el ámbito institucional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido "impactado" la noticia de la muerte de Verónica Echegui, a quien se ha referido como una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven". "Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos", ha escrito en su perfil de X.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, también se ha sumado a las condolencias. "Nos la dio a conocer Bigas Luna en “Yo soy la Juani” y dijo que había nacido una estrella. Hoy conocemos la muerte de Verónica Echegui, una estrella que aún tenía mucho que contarnos. Un abrazo inmenso a su familia y amigos", ha expresado.

Otra representante política, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha lamentado la pérdida de "una magnífica actriz y directora que no vamos a olvidar". "Mi abrazo y cariño a la familia de Verónica Echegui y a todas las personas que hoy lloran su muerte. Que la tierra te sea leve", ha escrito Belarra.