John Williams reimaginado

Pensarán que estamos algo reiterativos con John Williams (n.1932) en estas páginas, como si tal cosa fuera posible hablando de quien hablamos: muerto Ennio Morricone en 2020, el más grande compositor cinematográfico vivo y en activo. Le dedicábamos hace unas semanas un texto a la primera edición completa y restaurada de la que fue su primera banda sonora para Spielberg, The Sugarland Express (Loca evasión) en el 50ª aniversario de su estreno, y le dedicamos ahora este otro al hilo del recientísimo lanzamiento de un nuevo disco (doble) que reúne un exquisito repertorio de su obra para el cine, también una pieza autónoma (Elegy for cello and piano), para formación de cámara de piano (Simone Pedroni), flauta (Sara Andon) y violonchelo (Cécilia Tsan).

El disco se titula John Williams Reimagined, viene concebido, avalado y producido por el veterano especialista Robert Townson y lo edita Warner Classics, en el que nos antoja ya todo un clásico para el futuro del por otro lado nutrido catálogo de referencias discográficas del maestro, las más recientes en Sony Classical o Deutsche Grammophon. Añadamos también que para noviembre está anunciado el estreno en Disney+ del documental (Music by John Williams) producido por Spielberg y dirigido por Laurent Bouzereau que repasa su portentosa y determinante carrera musical y que, a pesar de las cancelaciones de última hora de algunos nuevos conciertos europeos (Viena) por problemas de salud que no parecen graves, 2024 será también otro gran ‘Año Williams’ con o sin película para los Oscar.

De vuelta a Reimagined, lo primero que conviene destacar, tal y como indica Townson en las notas, es su carácter eminentemente concertístico a partir de unos materiales transcritos con la voluntad de exprimir y potenciar el carácter solista ya presente en sus versiones originales, la mayoría de ellas concebidas para gran orquesta sinfónica aunque también hay otras de carácter más intimista. El propio Pedroni, que ya con anterioridad había adaptado el repertorio de Morricone para dúo para otro disco (Cinema Morricone: an intimate celebration) también producido por Townson, se ha encargado de los arreglos que depuran la escritura williamsiana en un nuevo formato que nunca deja de ser fiel a su espíritu primigenio.

John Williams: reimagined / Warner Classics

Lo segundo es poner en valor una cuidada y original selección y secuencia (dos discos y más de 160 minutos de música) donde, si bien están presentes algunos highlights de la filmografía del compositor, de Star Wars a E.T. pasando por Harry Potter, Jurassic Park o La lista de Schindler, aparecen también, algunos por primera vez desde su grabación original para sus respectivas películas, temas, materiales o nuevas suites de títulos mucho menos difundidos e interpretados como Images, Jane Eyre, The river, Dracula, la propia The Sugarland Express, Far and away, Siete años en el Tíbet, El turista accidental (una de nuestras favoritas personales), Hook, Inteligencia Artificial, War Horse, The Patriot, Sabrina, Las brujas de Eastwick o la más reciente de todas ellas, The Fabelmans, de la que aquí escuchamos su tema principal para piano.

Lo tercero tiene que ver con la capacidad de compenetración y respiración natural de un trío que se alterna, releva e interactúa con fluidez para sacar auténtico brillo elegíaco o enérgico a unas melodías memorables pero también a algunos pasajes dramáticos o rítmicos donde la improvisación y el rigor de la escritura más contemporánea (óigase In search of Unicorns, de Images) exigen un esfuerzo extra. Evidentemente, en Reimagined destaca por encima de todo el inconfundible sentido melódico de Williams, pero también unos tempi precisos y una organicidad armónica que lo sustenta sobre unos timbres que, si bien reducidos al trío en sus distintas tesituras, reconstruyen y rememoran con enorme fidelidad (el oyente medio de la música de cine es duro de pelar con las versiones) la escritura original para orquesta.

El propio compositor ha avalado y saludado desde Los Ángeles esta grabación (ajena) que se acerca por primera vez a su música en trío con tanta originalidad como respeto y fidelidad esencial. Los programadores no tienen ya excusa para incluir a Williams en sus próximos programas de conciertos y recitales de cámara.

Joe Hisaishi in Vienna / DG

Hisaishi y Elfman: nuevos 'clásicos' contemporáneos

Lo recordaba Pablo J. Vayón en su reseña del ensayo La guerra y la música de John Mauceri: la música de cine empieza a conquistar ya un espacio fuera de su hábitat natural como parte del nuevo repertorio popular de las orquestas sinfónicas o los sellos discográficos de prestigio. Y no sólo de la mano de maestros consagrados como Williams, compositores más jóvenes como el norteamericano Danny Elfman o el japonés Joe Hisaishi se incorporan también al catálogo de Sony o DG ya sea con arreglos de su obra para el cine o con piezas autónomas donde dan rienda suelta a su escritura sin las ataduras de la imagen.

Deutsche Grammophon acaba de incorporar su segunda referencia de Hisaishi tras A Symphonic Celebration - Music from the Studio Ghibli Films of Hayao Miyazaki con el disco Joe Hisaishi in Vienna, donde se incluyen su Sinfonía no.2 y su obra para viola y orquesta Viola Saga, dos piezas interpretadas por la Filarmónica de Viena bajo la batuta de Antoine Tamestit donde se deja sentir la vertiente más contemporánea del compositor de Mi vecino Totoro, deudora del minimalismo norteamericano de Adams o Reich.

En el caso del ecléctico Elfman, capaz de alternar su faceta más rockera e iconoclasta con los blockbusters de Hollywood y la sala de conciertos, después de su Concierto para violín ‘Eleven eleven’ y su Cuarteto para piano, Sony Classical edita también su Concierto para Percusión y el concierto sinfónico Wunderkammer, dos piezas dinámicas y vibrantes, también conectadas con el minimalismo y Shostakovich, que exigen sudor, piernas y muñeca al virtuoso percusionista Colin Currie y ritmos frenéticos a la Royal Liverpool Philharmonic con Joann Falleta al frente.