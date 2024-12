Kylie Minogue actuará el 14 de julio en Sevilla

Tras muchas especulaciones sobre las fechas de su gira Tensión World Tour, Kylie Minogue completa su calendario confirmando su presencia el 14 de julio en Icónica Santalucía Sevilla Fest. Este concierto será el primero de su carrera en tierras andaluzas y con él pondrá el broche final a la quinta edición del festival de la Plaza de España de Sevilla.

Esta esperada gira, que llega tras 5 años sin pisar los escenarios, presenta y celebra el álbum Tension II, un trabajo de pop electrónico, de beats potentes y mucha emoción, con grandes colaboraciones femeninas, que hace el número 17 de la carrera de la diva, y con el que ha conseguido posicionarse nuevamente en el número 1 de Reino Unido.

La brillante carrera de Kylie le ha permitido acumular ventas masivas de más de 80 millones de discos en todo el mundo, 5.000 millones de reproducciones y 9 álbumes número uno en el Reino Unido. Sus múltiples premios incluyen 4 premios BRIT, 2 premios MTV y 2 premios Grammy. En muchos sentidos, es una referencia y una superestrella desde los 80. Sus constantes reinvenciones y exploraciones la mantienen firmemente arraigada en el presente mientras define y celebra gran parte de nuestro pasado colectivo.

Su evolución a lo largo de tan larga carrera, la ha convertido en una de las artistas más influyentes de la historia, un icono con vigencia para distintas generaciones: para quienes bailaron I should be so lucky en 1987, o para quienes la aclamaron a comienzos de siglo con Can't get you out of my head (2001), una bomba en las pistas de baile de todo el planeta. El secreto de Kylie tal vez se encuentre en que su música está en sintonía con dónde se encuentra en la vida y hace que la percibamos como dueña de su espacio, siendo muy consciente de dónde está y de quién es en cada precioso momento.

Las entradas para el concierto de Kylie Minogue estarán a la venta a partir del jueves, 12 de diciembre, a las 10:00 horas en www.iconicafest.com.