La ley seca vampírica

La ficha *** Los Radley. Comedia / Vampiros, Reino Unido, 2024, 115 min. Dirección: Euros Lyn. Guion: Jo Brand, Talitha Stevenson. Novela: Matt Hai. Música: Keefus Ciancia. Fotografía: Nanu Segal. Intérpretes: Damian Lewis, Kelly MacDonald, Sophia di Martino, Shaun Parkes, Bo Bragason.

Las familias de monstruos presentadas de forma simpática tienen dos precedentes televisivos de primer nivel: los Monster y los Adams. Esta comedia negra se centra en una de vampiros, los Radley, adaptando una novela del muy exitoso escritor de novelas infantiles y juveniles (El chico que salvó la humabidad), de adultos (Cómo detener el tiempo, Los humanos, Los Radley, La vida imposible y La biblioteca de la medianoche, su mayor éxito) y ensayos (Razones para seguir viviendo, Apuntes sobre un planeta estresado).

No habiendo leído la novela no sé si el guión de Jo Barnd y Talithe Stevenson no le hace justicia o si sus defectos están en el original. O si es la dirección del experto realizador televisivo Euros Lyn, con poca y discreta obra cinematográfica (The Library Suicides, Caballo soñador) la responsable del mediano resultado.

Los Radley quieren llevar una vida normal en un entorno burgués. Nada de castillos en ruinas, ataúdes en sótanos y otros folclores vampíricos. Ni, por supuesto, bocados en el cuello. Son una variante vampira de las británicas ligas de la abstinencia. El problema serán los hijos adolescentes que, además de sentir el despertar del sexo, sienten el de la sangre. Y si el calentón sexual adolescente puede dar disgustos, más aún puede darlos el calentón vampírico por la sangre que no respeta las estrictas normas familiares. A lo que suma un clásico de la comedia: la llegada de un pariente digamos que bastante desinhibido en lo que al gusto por el rojo y viscoso líquido se refiere.

Sin la inteligencia y la finura de los clásicos del humor negro británico -demasiada sangre, demasiados efectos musicales-, Los Radley es una discreta comedia con apuntes de terror que no logra ni divertir ni asustar tanto como se propone. La inyección de elementos de moralina políticamente correcta feminista y LGTBI no ayuda. Contiene elementos que hubieran merecido mejor tratamiento, seguramente mérito de la novela. Pero es algo solo aprovechado en el divertido desdoblamiento de Damian Lewis (de quien recordamos su gran interpretación en la serie Un espía entre amigos) interpretando al contenido padre de familia y a su desatado hermano gemelo. Su interpretación y la de Kelly MacDonald son lo más interesante de esta mediana película.