Luz Gabás: "Me obsesiona cómo chocan dentro de cada uno la razón y la pasión"

Luz Gabás se traslada a finales del siglo XVIII en Lejos de Luisiana, la novela con la que ha ganado el Premio Planeta y que llegará el 4 de noviembre a las librerías, pero su viaje al "corazón de EE UU" y su crónica de cómo la colonia francesa de Luisiana pasó a manos españolas no es, para la autora, más que una descripción de la vida y sus pulsiones. Por las páginas de esta ficción, enumera la escritora, desfilan "el amor, las relaciones familiares, los anhelos, la política, la ambición", desvela Gabás sobre un texto que transita "entre la Ilustración y el Romanticismo", que cuenta el idilio entre un indio y una súbdita francesa y que recoge una de sus obsesiones, "la tensión entre la razón y la pasión".

La autora de Palmeras en la nieve o El latido de la tierra admitió tras recibir el galardón mayor dotado de las letras actuales, 1.000.000 de euros, que "casi" le "cuesta la salud" la redacción de una novela que abarca 40 años "y con la que iba río arriba y río abajo. Describir la ropa, la comida, una batalla, congregar a los pioneros, los aventureros, los comerciantes que estaban por la zona, a los franceses, los españoles, los esclavos africanos, los indios de diferentes tribus... todo eso fue complicado. Por ejemplo, no puedes hablar alegremente de una catedral si en una fecha no ha alcanzado todavía ese rango esa iglesia, o si en otro año se quema en un incendio. Yo no quería hacer un ladrillo, que la Historia y los datos que reuní eclipsaran a la literatura, pero una novela histórica debe tener un contexto, responder a la realidad que describe", explica sobre un proceso en el que reunió "fichas y fichas, mapas, un montón de documentos. Quien haya leído mucho sobre el tema encontrará guiños, quien no sepa no se dará cuenta de esas referencias", expone la oscense.

Gabás tiene así muy en cuenta el entorno por el que se mueven sus criaturas. "Quería que la protagonista pudiese romper con lo establecido, que fuera moderna, aunque dentro de los límites de su tiempo para que sea verosímil", argumenta una narradora que le pide a la novela histórica que "entretenga, enseñe y emocione. Yo he aprendido con los libros de mis colegas; con los de Marcos Chicot, por ejemplo, he recordado conceptos de filosofía que tenía olvidados".

Uno de los detalles que llevó a Gabás a escribir sobre esta época es que "se conoce muy poco de la participación española en la Guerra de la Independencia de EE UU. Yo no quiero reivindicar nada, tal vez ése no sea un verbo que asociaría conmigo, pero soy una persona curiosa, y si me entero de algo que no conocía le pregunto a los demás, y si ellos tampoco controlan mucho esa historia me doy cuenta de que merece ser narrada". En Lejos de Luisiana aparece la figura de Bernardo de Gálvez, héroe de Pensacola y virrey de Nueva España, "pero tiene un pequeño papel. En mis libros no se les da demasiada importancia a los grandes personajes, a las grandes figuras, no elegiría a unos reyes ni a gobernantes como protagonistas, sino a gente más cercana a nosotros". A Gabás, por ejemplo, le interesan más las vicisitudes de los indios que habitaban aquellos territorios. "En los libros, en las películas, no se ha tratado bien lo que les ocurrió. Pasamos de El último mohicano a las películas de John Wayne, pero se nos ha quedado una gran parte de su historia sin contar".

Para Juan Eslava Galán, integrante del jurado, Gabás ha conseguido con creces la ambiciosa empresa que se propone en Lejos de Luisiana. "Un escritor a veces hace un solo de trompeta, o un cuarteto de cuerda, pero a Luz le ha salido una sinfonía", valora. "Es muy difícil encontrar el equilibrio, trabajar la descripción histórica y que los personajes no te salgan de cartón-piedra. Yo, que como saben soy un entusiasta de la novela histórica, busqué algún defecto con lupa, pero no he encontrado ninguno".