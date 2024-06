Maluma despliega su 'Party Animal' en Sevilla

El artista colombiano Maluma –Juan Luis Londoño Arias– le ha cogido el gusto a Sevilla. En un año ha venido hasta en tres ocasiones. Como uno de los grandes reclamos de los Grammy Latinos, celebrados el pasado noviembre, pero también para protagonizar dos conciertos. El último justo anoche, una cita que no quisieron perderse más de 10.000 personas.

El público se aglutinó en la pista desde bien temprano, con el sol todavía pegando fuerte y a las 22:29 móviles en alto para grabar la entrada de la superestrella. No se hizo de rogar y empezó puntual con un video en el que repasó su trayectoria, sus looks -de melenita a rapado- y las plazas en las que ha tocado. "Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema” de Corazón fue la primera canción que interpretó Maluma beibe. "Ahora si comenzó la rumba, ¿dónde está mi gente linda de Sevilla?”, expresó el artista para pasar a HP y su "quiere salir, fumar, beber, subir un video pa que lo vea él". Pura poesía.

"Buenas noches Sevilla", gritó la superestrella para presentar Vente pa’ca y ese "¿por qué no nos vamos los dos?" que más de uno aceptaría. Poco importaba que la pista de audio sonara más alta que el propio cantante en muchos momentos. Cuando lanzó Puro chantaje con una imponente Shakira en la pantalla de fondo, el público enloqueció aún más.

Un despliegue de ocho bailarinas -sólo mujeres- salió para interpretar Cocoloco, uno de sus últimos grandes éxitos. Efectos técnicos como cañones de humos y una banda de cuatro músicos y un corista acompañaron al colombiano para “comenzar la rumba”. Como si no hubiera empezado desde el primer tema. La cosa derivó a un techno que puso a todos a pegar botes.Sin anestesia, se cambió de ropa -pañuelito en la cabeza- y comenzó a interactuar con el público para leer las pancartas de la pista e incluso bajar a abrazar a los presentes. “¡Sevilla! una bulla que se sienta, ustedes son lo mejor. Vamos a ver si ésta se la saben” para entonar Hawai en modo balada. Pero no se despisten, que no tardó en darle la vuelta y reenfocarla en un reguetón. Su estilo original.

Así fue avanzando por Según quién -en mood ranchera- hasta llegar a otro de los momentos álgidos: Felices los 4. Una de las canciones cumbre de su carrera aunque todos sepan que si tres son multitud, no digamos cuatro. "Muchas gracias España por ser como mi segunda casa", manifestó el artista durante un momento de su actuación y envió un saludo a su amigo Sergio Ramos.

"Si mañana sus jefes le dicen algo en el trabajo, digan que es culpa de Maluma baby"

"Me quiero tomar un mezcalito con ustedes, se que es martes y si mañana sus jefes le dicen algo en el trabajo digan que es culpa de Maluma baby", bromeó el colombiano para brindar con una Plaza de España enloquecida. Porque lo de ir Sobrio no iba con los presentes.

Otro de los momentos cumbre de un show que iba a la velocidad de la luz fue la mezcla de varios exitazos: Borro cassette, Mala mía, Party Animal, Lollipop y El perdedor. Bailecitos sensuales incluidos que levantaron gritos ensordecedores. Y no era para menos.

Pantalla con llamas para encarar la recta final con 4 babys para acabar con "la vida es una es un Carnaval". Con una bandera de España en modo de capa, el colombiano clamó que "lo malo se irá". Entre bailes se despidió dejando a un público mirando al escenario durante varios minutos esperando un bis que nunca llegó. Pero quedémonos con eso, con que se puede celebrar la vida un martes sin pensar en el mañana. Mal de muchos, consuelo de 10.000 personas.