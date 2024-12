María Peláe: "Si suelto lo que suelto... imagínate lo que me callo"

María Peláe (Málaga, 1990) acabó 2023 con el lanzamiento de Al baño María. Un álbum –el segundo en poco más de dos años– que ha cogido forma entre carreteras y estudios de grabación. Empezó 2024 subiéndose a las tablas para protagonizar Lorca por Saura. Poco después defendió su candidatura en Benidorm Fest para competir en Eurovisión con Remitente. Y en abril inició una gira que acaba este sábado, 7 de diciembre, en el Cartuja Center CITE. Parece que la artista desconoce el significado del término agotamiento. Lejos de esta sensación, no abandona su humor y su ácida ironía. Esa que plasma con soltura en sus letras y defiende a capa y espada cuando tiene ocasión. Como la todoterreno que es, ya está confeccionando su próximo trabajo, que empezará a ver la luz a lo largo de enero.

Pregunta.¿Cómo ha conseguido salir viva de 2024?

Respuesta.Pues a base de mucho potaje (Risas). Estoy muy contenta, porque es bueno que haya habido tanto trabajo y movimiento. Y más aún con todos los proyectos que están por venir en 2025.

P.Ha afirmado que cocina los discos a fuego lento. ¿Se puede combinar el proceso con haber sacado dos álbumes en poco más de dos años?

R.Claro. Verás, es que el proceso tiene mucho movimiento de puertas para afuera... pero mientras estoy en la furgo de camino a un concierto ya se están escribiendo y asentando las cosas del disco nuevo. De hecho, en los tres últimos viajes para un espectáculo he soltado ideas con los músicos. Entonces, de puertas para afuera estamos presentando Al baño María, pero queremos seguir innovando y, por suerte, han salido canciones que van a sorprender a la gente. La primera semana de enero empezaremos a subir cosas y ya te digo que promete.

P.Después del primer concierto de la gira que ofreció en la sala Razzmatazz (Barcelona) estuvo tres días con agujetas. ¿Qué pasa en sus directos?

R.Por suerte he cogido fondo y en vez de tres días me duran dos (Risas). Hay mucha energía. Más aún en el de Sevilla que será especialmente especial, valga la redundancia. Primero tocará Miguel Campello y después yo. La sensación será de festival aunque lo hagamos en invierno. Voy a tener que ponerme los tacones cómodos.

P.¿Siguen siendo el humor y la ironía rasgos distintivos en sus espectáculos?

R.Aunque todo está cuidado al milímetro y haya muchas presentaciones creadas a compás, sí que me gusta sorprenderme a mí misma. También me preparo cosas que no les digo a los músicos para ver sus reacciones en directo. El humor es el hilo conductor de esta gira y de la que viene.

El arte es el medio perfecto para plasmar lo que pasa en la sociedad y al escribir soy muy natural"

P.En tiempos grises, ¿es el mejor antídoto?

R.Es mi manera. El arte es el medio perfecto para plasmar lo que pasa en la sociedad y a la hora de escribir soy muy natural. Si en mi vida soy muy irónica, cuando compongo también me gusta serlo. Si uso un humor más ácido para ciertas cosas, en las letras también se ve. Y cuando quiero ser un poco más hiriente, lo plasmo en los temas. Se puede ver en Que vengan a por mí y en Remitente.

P.Sin embargo, en La Putukita dice que lleva la "doble vida de quien se muerde la lengua". Es un poco mentirijilla la declaración.

R.Si suelto lo que suelto... imagínate lo que me callo (Risas). Siempre que se abre el telón, el público se merece mucha verdad, respeto y empatía. Reviso muchísimo las canciones, qué digo y cómo lo digo para no ser tergiversada.

P.Mi mujer ha sido su último single y se ha colocado rápidamente entre los temas más escuchados. Reivindica con guasa el liderazgo de su pareja, ¿ha tenido que andar con pies de plomo para no ser malinterpretada?

R.Totalmente. Si te fijas, las estrofas están milimétricamente explicadas y cada una de las situaciones están muy guasonamente puestas. Lo que viene a decir la letra es que menos mal que ella está en casa, porque yo tengo que decidir muchas cosas de puertas para fuera. Hemos resignificado esa frase de es mi mujer la que manda en la casa y le hemos dado un nuevo significado. Me parecía una buena vuelta de tuerca que se lo cuente una mujer a su mujer.

P.Para rizar el rizo, cierra el año con Navidad Flamenca A lo Peláe. ¿Cómo ha salido adelante con tantas voces?

R.Empezamos a componer en mayo. Me ponía el aire acondicionado a todo lo que da para que me entrara un poco de frío. Hice una especie de carta a los Reyes Magos y todos me dijeron que estaban dentro. Estoy muy agradecida de haber contado con todos. Se ve que está hecho con mucho cariño y cuidado. Es algo a lo que le veníamos dando vueltas Alba y yo desde hace tres años. La idea es que sea el primero de una saga, de manera independiente a lo que estemos trabajando.

P.Muchos artistas están sacando trabajos navideños.

R.Parece que nos ha dado a todos por la Navidad. Pues lo vi como una necesidad. En Nochebuena busco villancicos con mi familia y siempre vuelvo a los mismos. Echaba en falta algo que hablara de la familia de ahora. Todo con guasa y cariño. Algo más representativo y real que el clásico pero mira cómo beben los peces en el río...ya sabemos que beben mucho.

P.Las letras van más allá de lo estrictamente religioso.

R.La Navidad conlleva muchas cosas. Principalmente, estar con los que están porque puede que mañana no. Celebramos muchas cosas por cultura católica, pero tiene más detrás. Como al que le gusta la Semana Santa y no entiende mucho de la Pasión de Cristo, pero la celebra igualmente.

P.Dada la época, ¿llevará alguna de estas composiciones a su directo del sábado?

R.Puede ser...(Risas). Hasta ahí puedo leer.