Canciones para un glorioso otoño

Mégret, Cernat, Fausto & Martínez-Pierret

Rasgando el silencio. Delphine Mégret, soprano; Clara Cernat, violín; Israel Fausto, violonchelo; Carmen Martínez-Pierret, piano.

Programa: Rendez-vous

Josephine Lang (1815-1880): Traumbild, Op.28 nº1 [1861]

Elfrida Andrée (1841-1929): Svanen [c.1885-86]

Pauline Viardot (1821-1910): Les étoiles VWV 1059 [1862-63]

Cécile Chaminade (1857-1944): Menuet [1904]

Mel Bonis (1858-1937): Soir / Matin [1907]

Rebecca Clarke (1886-1979): Irish Country Songs [1926]

Clara Kathleen Rogers (1844-1931): Aubade Op.16 [1885]

Amy Beach (1867-1944): Chanson d’amour Op.21 nº1 [1893/1899] / Dreaming Op.15 nº3 [1892] / "Ah, love, but a day!" y "The year’s at the spring" de Three Browning Songs Op.44 [1900] / Rendez-vous Op.120 [1928]

Carita Von Horst (1864-1935): Poème d’amour [1910]

Amy Beach: A mirage Op.100 nº1 [1924] / Stella viatoris Op.100 nº2 [1924]

Lugar: Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza. Fecha: Viernes 29 de noviembre. Aforo: Dos tercios de entrada.