Muere la actriz Marisa Paredes a los 78 años

La actriz Marisa Paredes ha fallecido a los 78 años, según ha informado la Academia de Cine, de la que fue presidenta entre los años 2000 y 2003.

El cine español se queda sin una de sus actrices más icónicas. Marisa Paredes ha dejado tras de sí una larga carrera en la que el público ha podido verla en más de 75 ocasiones en la gran pantalla. Mujeres fuertes, ambivalentes, desgarradas, pasionales, enigmáticas y en definitiva muy humanas han conformado el trabajo interpretativo de la madrileña, que deja pendiente de estreno la película Emergency Exit de Lluís Miñarro.

Paredes se formó en la Escuela de Arte Dramático de la capital, y debutó en cine con solo 14 años en Esta noche tampoco, de José Osuna, y 091 Policía al habla, de José María Forqué. Durante los sesenta y los setenta suma papeles secundarios y con la llegada de los años ochenta y Ópera prima, de Fernando Trueba, llega su consolidación. En 1983 llega su primera colaboración con Pedro Almodóvar, cineasta al que estará perpetuamente unida en la historia del cine, con Entre tinieblas. Después rodará con el manchego sus grandes protagonistas: será la diva Becky del Páramo en Tacones lejanos y la escritora Amanda Gris de La flor de mi secreto, papel este último por el que recibió una nominación al Goya. También aparecerá en Todo sobre mi madre, Hable con ella y La piel que habito.

En la memoria del público quedarán grabadas esas divas a las que dio vida bajo las órdenes del director manchego. Hace unos años, en una visita al Festival de Guadalajara, en México, la actriz señaló la importancia que había tenido en su carrera el papel de Tacones lejanos, la cantante Becky del Páramo. "Es un personaje que sigue en el imaginario. Está dentro de mí, es parte de mí y la voy a llevar conmigo hasta el final", dijo entonces.

Sus colaboraciones con Almodóvar la abrirán al cine internacional, en el que participa en cintas como La vida es bella, de Roberto Benigni, Profundo Carmesí, de Arturo Ripstein, o El espinazo del diablo, de Guillermo del Toro. También sumará a su filmografía trabajos con Amos Gitai, Daniel Schmid, Philipe Lioret, Raoul Ruiz, Alain Tanner, Maria Sole Tognazzi, Cristina Comencini o Manoel de Oliveira.

Desde el 2000 hasta el 2003 fue Presidenta de la Academia de Cine, institución que la reconoció en 2018 con el Goya de Honor.

En una entrevista que concedió hace unas semanas al Grupo Joly, con motivo de la concesión del Premio de Honor en el Festival Lorca, Paredes repasó su carrera: "Mi vida es como la de cualquier otro, pero he tenido buenas posibilidades y ofertas. También ha habido, hay que decirlo, momentos de estar sin trabajar seis meses, siete meses... Si tienes que comer coges lo primero que te llega, pero si puedo elegir la diferencia nunca va a ser el caché. Acabo de hacer una película en cooperativa sin sobrar: Periferia, dirigida por Carlos Molinero, que se estrenará a finales de año o principios del próximo. Y otra Emergency Exit, en la que he rodado una semana y no con un gran presupuesto. Lo he hecho porque me gusta la historia, me gusta el director, Luis Miñarro, y también el reparto. Y la he hecho feliz", comentaba en esa entrevista, en la que negó su intención de jubilarse: "A mí me retirará la muerte. Contra esa no puedo yo luchar, pero que tarde en venir mucho, que tengo una nieta de tres años y quiero verla crecer y acompañarla en el camino de la vida todo lo que pueda".

La madrileña, que nunca ocultó su compromiso político y era una figura presente en las manifestaciones, mostró en esa charla una visión esperanzada y feminista del mundo: "Estamos en un momento extraordinario socialmente y políticamente. Por fin la mujer está llegando a que se la reconozca en todo lo que puede llegar a valer: en talento, inteligencia... Que no se enfaden los hombres, pero la mujer tiene más capacidad de ternura, bondad, riesgo, dolor, comprensión, generosidad...", defendió. "La prueba es que cuando llega la mujer a puestos de importancia política,, directoras generales de empresas... las cosas cambian porque tenemos otra forma de enfocar la vida y eso nos da una mejor proyección a la hora de tener trato con los otros".

La intérprete hizo una de sus últimas apariciones en Un hombre libre, el documental de Laura Hojman sobre el escritor Agustín Gómez Arcos.