Por qué Homero

Hablamos de una herencia que no se limita a la literatura, por supuesto, pero es la palabra, el logos que no hemos dejado de nombrar con el mismo término fundante que aprendimos de ellos, lo que con más fidelidad ha conservado el espíritu de los griegos. Y su itinerario tiene un comienzo muy definido: los dos grandes poemas que inauguran la tradición literaria de Occidente. Publicado originalmente en 1985, por la veterana colección Que sais-je?, referente internacional de la alta divulgación, el Homère de Romilly se presenta en la versión española, traducida por Susana Prieto Mori para Siruela, con un evocador título –Muros de Troya, playas de Ítaca– que remite de forma inequívoca a la materia de los poemas homéricos. Es un inicio, como bien dice la autora, que tiene mucho de culminación, pues aunque parezcan surgir de la nada tanto la Ilíada como la Odisea documentan el final de un largo proceso de composición oral que se remonta siglos atrás en el tiempo, entre la fecha mítica de la caída de Ilión, hacia el XII antes de la Era, y la configuración definitiva de los textos en el VI. La bibliografía sobre ambos es literalmente inabarcable, incluso ciñéndola a las referencias generales, y no ha dejado de actualizarse en las últimas décadas. Lo que convierte el recuento de Romilly en un libro valioso es su combinación de rigor y capacidad de síntesis, que sumados a su sensibilidad literaria hacen de estas páginas una excelente introducción, accesible a cualquier lector que se pregunte, como en el título antecitado, por qué debemos continuar leyendo a Homero.

Fallecida hace ahora una docena de años, Jacqueline de Romilly encarnó el modelo humanista en su más alta expresión, representada por los estudiosos de la Antigüedad que brillan como docentes, investigadores y eruditos y son además capaces, tarea no sencilla y cada vez más necesaria, de transmitir los valores de un legado milenario que en nuestro tiempo corre el peligro de ser definitivamente arrumbado. Hija de un profesor de filosofía de origen judío, Max David, que murió en los inicios de la Gran Guerra cuando ella tenía sólo un año, y de una novelista, Jeanne Malvoisin, a la que dedicó mucho tiempo después una conmovedora semblanza póstuma, Romilly fue condecorada por las más altas instancias académicas, pero antes de merecer todos los honores tuvo que sobrevivir escondida durante la Ocupación junto a su marido, el editor Michel Worms de Romilly, que era también medio judío. Profesora de griego clásico en las universidades de Lille y La Sorbona, fue la primera mujer en formar parte de instituciones tan prestigiosas como el Collège de France o la Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, y la segunda, después de Marguerite Yourcenar, en ingresar en la Académie por excelencia. Un solo libro, entre sus numerosas aproximaciones a autores y temas específicos, puede resumir el sentido de su dedicación y la pasión de su vida, ¿Por qué Grecia?, donde Romilly explicó con su acostumbrada claridad las razones por las que nos interesa y concierne aquella remota civilización cuyo aire, decía muy expresivamente, seguimos respirando.

Los ojos de la memoria

En El tesoro de los saberes olvidados, un precioso libro de finales de los noventa, contaba Jacqueline de Romilly cómo después de haber perdido casi completamente la vista ya sólo podía asomarse al mundo con los "ojos de la memoria". La memoria de cualquiera, en buena medida inconsciente, está naturalmente constituida por un cúmulo de experiencias, pero a ellas se agregan las enseñanzas proporcionadas por el estudio, los recuerdos de las lecturas y todo ese conocimiento no directo, tanto o más determinante, que nos permite viajar en el tiempo, conocer lugares en los que no hemos estado y vivir muchas otras vidas. Si prescindimos del componente visual, la memoria tiene que ver sobre todo con el lenguaje y es la forma más asequible de ensanchar las vivencias cotidianas, pero necesita una base, un sedimento sobre el que se van superponiendo las capas sucesivas. Muchas cosas se olvidan o parece que se olvidan, pero siguen ahí y pueden volver, al contacto con insospechados detonantes o bien de estímulos nuevos. La anamnesis o reminiscencia, sin embargo, el placer del reconocimiento, no puede florecer en el yermo. Cálida y fervorosa, la defensa de la educación humanística de Romilly tiene también una clara vertiente cívica, pues la verdadera formación, que no se limita a la letra de los clásicos, es indisociable del aprendizaje de la libertad, el juicio crítico y las virtudes morales.