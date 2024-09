In-Edit on Tour: música para los ojos

Son ya veinte las ediciones que avalan al Festival Internacional de Documental Musical de Barcelona, In-Edit, como cita anual obligada para los amantes de la música y los documentales musicales en torno al pop, el rock, la electrónica, el flamenco, el jazz, el dance y otras disciplinas y estilos dentro del ámbito de las músicas populares y contemporáneas. Veinte ediciones que han sabido también expandirse fuera de la ciudad condal gracias a iniciativas como este ‘In-Edit on Tour’ que selecciona algunos títulos destacados de sus ediciones recientes para exhibirlos en las distintas sedes de Caixaforum.

De la mano del periodista musical, programador, experto y DJ Vidal Romero, una selección de cinco títulos llegarán a la de Sevilla los próximos meses de octubre (días 4 y 25), noviembre (días 8 y 22) y diciembre (día 13), a razón de dos sesiones mensuales los viernes a las 19h., con la particularidad de que cada una de ellas vendrá acompañada de una presentación, sesiones previas con conciertos en pequeño formato o calentamientos musicales a cargo de un DJ en torno al artista, la banda o el género del que trate cada documental y un coloquio posterior con los espectadores.

Abre el ciclo el próximo 4 de octubre el primer capítulo de la serie documental From Vinyl to Camila precisamente producida por Caixaforum para su estupenda plataforma online. Un trabajo realizado por Ramón Fort, que estará presente en el día de la proyección para mantener un coloquio con el público, que propone un recorrido antropológico, revelador e irreverente por la evolución social de los últimos 60 años a través de nuestra relación con la música. Artistas (Franz Ferdinad, Fatboy Slim, Simon Reynolds, Rita Payés...), productores, ingenieros, periodistas y pioneros tecnológicos de diferentes generaciones y latitudes arman un puzzle audiovisual de historias, ideas y experiencias. Desde la era del vinilo hasta el mp3, el streaming y la revolución de la inteligencia artificial. Este primer capítulo de la serie analiza cómo la aparición de Internet es el motor de un cambio social, económico y musical profundo. A partir de esta premisa, nos preguntamos cómo esta evolución tecnológica ha afectado no solo nuestras vidas, sino también el desarrollo de la música, tanto en su creación como en su recepción. Esta primera sesión será con entrada libre previa reserva y las sucesivas tendrán un precio de 6 euros.

Ya el día 25 del mismo mes, y tras el warm up a cargo de Reyes Estrada, le toca el turno al documental Little Richard: I am everything, de Lisa Cortés, un recorrido por la asendereada vida del pionero y arquitecto del rock and roll, icono queer, predicador apocalíptico, vendedor de biblias, lavaplatos, pianista salvaje y cantante visceral y libidinoso, cuya influencia puede rastrearse en todo el rock posterior. Amigos, parientes, amantes, celebrities a las que inspiró y un explosivo archivo de conciertos y entrevistas conforman una vibrante celebración del talento y exploración del misterio y los conflictos de un artista al que se le daba mejor liberar a los demás que a él mismo.

Little Richard

El viernes 8 de noviembre podremos ver el documental de 2023 Fatboy Slim: Right here, right now, de Jak Hutchcraft , en el que se repasa la trayectoria de Norman Cook, famoso DJ de masas desde sus inicios con The Housematins, pero sobre todo donde se reconstruye con minuciosidad y sentido del suspense aquella mítica rave gratuita de 2002 celebrada en la playa de Brighton que a punto estuvo de devenir en tragedia aunque algunos de sus 250.000 asistentes como los populares actores Simon Pegg o Nick Frost aún la recuerden hoy como el gran concierto de sus vidas y de toda su generación.

Algunas de las mejores figuras del jazz contemporáneo son las protagonistas del segundo documental de noviembre (22), Music for black pidgeons, una mirada viajera, cercana, reflexiva e impresionista al hecho de vivir por y para la música. Andreas Koefoed y el veterano Jorgen Leth (Las cinco condiciones) siguen durante catorce años los encuentros del guitarrista y compositor danés Jakob Bro con un excepcional plantel de músicos de jazz y amigos como Lee Konitz, Bill Frisell, Midori Takada, Paul Motian, Jon Christensen, Joey Baron, Jorge Rossy, Thomas Morgan o Joe Lovano. Antes de la proyección, la audiencia podrá disfrutar de un microconcierto a cargo del Alein Steinbert Trio formado por Luis Casado, Carlos Romero e Ignacio Ampurdanés.

El viernes 13 de diciembre se pondrá fin al ciclo con la proyección de Karen Carpenter: starving for perfection, de Randy Martin. La belleza de la voz melancólica, sedosa e inimitable de Karen Carpenter y de las armonías junto a su hermano Richard que hicieron de The Carpenters uno de los grupos pop de más éxito de los años setenta, contrastan de manera brutal con el sufrimiento de la cantante, fallecida a los treinta años en 1983 a causa de la anorexia nerviosa. La película reúne el testimonio de ilustres admiradoras (Olivia Newton-John, Carol Burnett, Belinda Carlisle, Kristin Chenoweth y Carnie Wilson) y amigas íntimas para rendir homenaje a su talento y comprender el ansia de perfección y las dinámicas familiares asfixiantes y tóxicas que condujeron a su trágico destino.

Junto a la introducción de Vidal Romero, se proyectará un vídeo de presentación de Randy Schmidt, guionista del documental, especialmente creado para este ciclo.