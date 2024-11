Niña Pastori: "Siempre he tenido la ilusión de hacer un disco de Navidad"

La artista Niña Pastori (San Fernando, 1978) acaba de lanzar el álbum Feliz Navidad. Una espinita clavada que ha rondado su cabeza durante años, pero no la ha podido materializar hasta ahora porque las composiciones de este tipo deben grabarse durante el verano para que empiecen a salir ahora. El trabajo lleva consigo una gira especial en la que interpretará los villancicos que conforman este trabajo. Visitará Torremolinos (28 y 29 de noviembre) y, a partir de diciembre La Línea (el 2), Sevilla (el 4), Granada (el 7), Adra (el 21), Almería (el 27) y Huelva (el 30).

Pregunta.Mantenerse 30 años en la música no es una gesta fácil. Tener la capacidad de seguir aportando, inspirando y defendiendo lo que hace. ¿Cuál es su secreto?

Respuesta.Muchas veces lo pienso y digo: Qué de años, qué de tiempo, qué suerte y qué agradecida estoy al público fiel que tengo. El secreto es trabajar y no creerte nunca que está todo hecho. Es una profesión que varía mucho. Lo he visto en las carreras de otros compañeros que han estado arriba y, de repente, ni te acuerdas de ellos. De haber algún secreto sería el de darlo todo con cada trabajo y ser lo más honesto posible. No todos los que van a verte entienden de música, puede que no sepan si estás totalmente afinada, pero la verdad no se le escapa a nadie. La gente percibe si te estás entregando.

P.Si arrancase ahora su carrera, ¿cree que sería más difícil asomar la cabeza que cuando empezó?

R.No tiene nada que ver. ¿Sabes qué pasaba antes? Que primero te hacías como artista. Es decir, aprendías a defender un directo y, cuando ya estabas harta de rodar y de enfrentarte al público, te venía el disco como premio. Si funcionaba –que fue mi caso– ya tenías una base construida. El problema ahora es que muchos hacen una canción y si funciona no están acostumbrados a subir al escenario. Ahí vienen los fracasos, porque llegan al directo y defraudan a la gente. Ese es uno de los grandes problemas que veo. Y la inmediatez, por supuesto, que a la larga no ayuda, porque todas las carreras son de fondo.

P.¿La propia industria fomenta esa inmediatez de la que habla?

R. Sí. Los negocios hay que cuidarlos trabajando, haciendo cosas bonitas y no solo por dinero. A veces, hay que hacer un esfuerzo por artistas que no son tan inmediatos, pero merecen la pena. La industria, en algunos casos, ha fallado.

P.Usted ha creado grandes himnos. Con sinceridad, ¿alguna vez se ha cansado de cantarlos?

R.Sí te cansa, claro que te cansa. No te voy a mentir. Pero tampoco es la palabra. Es verdad que cuando te subes al escenario, te entusiasma más hacer cosas nuevas. Ahora, por ejemplo, tengo toda la ilusión del mundo por Feliz Navidad que no lo hemos hecho nunca. Pero luego hay canciones que forman parte de tu vida y de tu historia. Tú sabes por qué se crearon y en qué están inspiradas. Ver a la gente cantarlas es muy bonito. Cai, por ejemplo, no puedo dejar de interpretarla. Siempre me acuerdo de mis calles, de donde soy y se me vienen a la cabeza muchos recuerdos.

P.En apenas un mes se cumple un año del Grammy Latino que recibió en Sevilla. Durante su discurso hizo una defensa férrea del flamenco y señaló que no está hecho para mayorías. ¿Cómo ve el género a nivel internacional?

R. El flamenco nunca ha estado en máximo esplendor si se compara con otros géneros, pero siempre está de alguna manera. Es una música muy rica en melodías que te permite hacer muchas cosas. Nunca ha estado olvidada o en un rincón, pero sí que siempre quiero más, no por mí, sino por compañeros que ya no están y que no han tenido el lugar que realmente merecen. Hay flamencos que no han sabido ni leer ni escribir, pero han hecho cosas muy difíciles y no han tenido la posibilidad de llevar a más su arte. Ahí tenemos a Paco de Lucía que ha sido el genio más grande de la historia de la música, no hay otro guitarrista como él en el mundo.

P.El Grammy Latino se lo dieron por Camino, que parece una metáfora de los 30 años de trayectoria. Mirándolo con perspectiva y evitando clichés, ¿qué le ha aportado este álbum?

R.Me ha dado cosas muy bonitas. Lo hicimos durante la pandemia y vivimos momentos fuertes. Me ha dado muchas satisfacciones, porque ha sido un disco que ha gustado mucho. Teniendo en cuenta como está la industria, no tengo nada más que palabras de agradecimiento por todo lo bonito que me pasa siempre y por la suerte que tengo.

P.Este año también está nominada en la categoría de folklore por su trabajo Nunca me fui junto con Lila Downs y Soledad Pastorutti. ¿Somos conscientes de nuestro patrimonio musical?

R. Creo que no y pienso que hay mucha información de muchas cosas, pero otras pasan por el lado y no se les da la importancia que tienen. La música tradicional es la raíz, por ahí viene todo y hay que darle el valor y el sitio que merece.

P.Ha sacado un nuevo trabajo, Feliz Navidad, compuesto por villancicos. ¿Estamos ante la Mariah Carey patria?

R.¿Te imaginas? (Risas). Es un álbum que llevo soñando mucho tiempo, porque la Navidad me gusta mucho. Me encanta poner el árbol, el Nacimiento, comprar por comprar, poner mi mesa. Soy muy tradicional en ese sentido. Me he criado así, mi madre la ha vivido siempre, la ha celebrado toda la vida y yo la he seguido. Me parece que es una fiesta muy bonita para estar con los tuyos aunque también es muy triste por los seres queridos que faltan. Pero bueno, siempre he tenido la ilusión de hacer un disco de Navidad. Llevo muchos años con la idea, pero hay que grabarlo en verano para que salga ahora. Siempre lo he tenido muy complicado y este año hemos hecho todos los esfuerzos habidos y por haber. Feliz Navidad es un álbum de clásicos a mi manera y tiene dos canciones inéditas.

P.El disco va acompañado con una pequeña gira que empezará en diciembre y tengo entendido que solo va a interpretar las canciones del álbum.

R.Correcto, solamente Feliz Navidad.

P.También me han chivado que su familia ha participado.

R. Ha sido muy bonito. Hay un villancico, Palillos y panderos, que siempre hemos cantado en mi casa por un amigo de mi padre que era como de la familia. Han participado mi padre, mis sobrinos, mi madre, mis hermanos, mis cuñadas. Todos los que no cantan y que no se dedican a ello, lo han hecho. Es un recuerdo bonito con mi familia que guardaré para toda la vida.

P.¿Se subirán al escenario?

R.(Risas) Eso lo veo más difícil.