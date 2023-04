Cuando la búsqueda sigue siendo un valor en los maestros

En torno a la música de jazz se ha creado un variado campo cultural que enmarca muchos y muy diferentes estilos y formas de entender y hacer música. Desde el comercial Tin Pan Alley hasta la improvisación libre pasando por el omnipresente be-bop o el reinventado jazz manouche, parece que la palabra jazz es un descriptor polivalente que señala y abarca toda la música que se ha nombrado como jazz desde que la industria discográfica bautizó con ese nombre a la música estadounidense de baile de la década de 1920.

El jazz, como género musical, siempre ha sido mestizo y migrante. A lo largo de un siglo de historia se ha ido configurando y transformando simultáneamente a su difusión geográfica y cultural. Ese carácter mestizo es ahora una de sus señas de identidad más significativa. La música de jazz pasó de ser vista como una música afro-americana a ser considerada una música global, con múltiples encarnaciones y significados localizados por todo el planeta. Un espacio creativo exploratorio de diferentes prácticas musicales que produce una heterogénea diversidad de sonoridades y actitudes creativas, una música hecha por músicos que beben tanto de las tradiciones populares como de la cultura musical académica y sus vanguardias, además de la propia historia musical del jazz.

Esto puede verse en varios álbumes que se podrían calificar de sobresalientes y que han sido publicados durante el primer trimestre de 2023. Cuatro álbumes de escucha más que recomendable, hechos por músicos veteranos con un largo recorrido profesional en el mundo del jazz y que lejos de acomodarse en su prestigio y reconocimiento aún son capaces de arriesgarse y sorprendernos con sus nuevos trabajos. Uno de ellos es del pianista estadounidense Brad Mehldau, 52 años, Your Mother Should Know: Brad Mehldau Plays The Beatles, una inteligente y elegante aproximación a la música de unos clásicos de la música popular: The Beatles. Intensidad y belleza serían las palabras para definir la música del álbum. Brad Mehldau consigue una expresión pianística y una sonoridad muy personal, sabiendo combinar sus habilidades de músico de jazz armónicamente sofisticado con la destreza y digitación clara y limpia del pianista clásico. Esto aplicado a canciones de Lennon y McCartney da como resultado una música refinada y ecléctica de una gran belleza.

Otro álbum por reseñar es Spheres del trío del pianista sueco Bobo Stenson, 78 años. Stenson vuelve a estar acompañado por Anders Jormin al contrabajo y Jon Fält en la batería. En este álbum abordan composiciones de músicos escandinavos de los siglos XX y XXI (Alfred Janson, Per Nørgård, Sven-Erik Bäck y Jean Sibelius) que el trío explora y remodela a través de brillantes y tranquilos desarrollos. Como es habitual en sus últimas grabaciones el contrabajista Anders Jormin se ocupa de la dirección musical y aporta además dos composiciones originales. La música nos lleva a los mejores momentos de anteriores trabajos de la banda como Indicum (2012) y Serenity (2000). Una atmosfera serena, un toque ligero y volátil y un sonido nítido y limpio. El trío enfoca la improvisación manteniendo un tono calmado y minimalista que crea un clímax sonoro tranquilo y evocador. De lo más notable que la banda ha grabado a lo largo de su carrera.

Desde el otro extremo del planeta, Sydney, nos llega Travel, un nuevo trabajo del trío australiano The Necks, una veterana banda de jazz de vanguardia formada en 1987, veintitrés álbumes publicados a lo largo de sus 36 años de carrera. El trío está formado por Chris Abrahams en el piano y teclados, Tony Buck en la batería, percusión y guitarra eléctrica, y Lloyd Swanton en el bajo eléctrico y el contrabajo. Los tres han forjado un particular lenguaje musical que muy bien se podría situar como próximo a La Monte Young o a bandas de krautrock de los 70 como Neus, Faust y Can, también del John Coltrane más espiritual o del cósmico Sun Ra. Travel sigue en la estela de otro álbum memorable de la banda, Unfolded, de 2017, y presenta cuatro cortes con una duración que supera los veinte minutos cada uno. Improvisaciones desarrolladas y grabadas en el estudio con ediciones mínimas de postproducción y sobregrabaciones, mezcla de instrumentos electrónicos y acústicos.

Terminamos este repaso con el último trabajo de Charles Lloyd, 85 años. Sacred Thread es la tercera entrega de su monumental Trio of trios, una trilogía integrada por tres grabaciones de tres conciertos en formación de trío. Todos los músicos que participan forman parte de la larga y variada lista de colaboradores del saxofonista estadounidense. Trio of trios es una especial recapitulación de su carrera musical dividida en tres apartados. El primero, Chapel, está grabado con el guitarrista Bill Frisell y el bajista Thomas Morgan y se publicó el pasado mes de junio. El segundo, Ocean, grabado con el guitarrista Anthony Wilson y el pianista Gerald Clayton, se publicó en septiembre. Sacred Thread, el que nos ocupa, se grabó el 26 de septiembre de 2020, en plena pandemia, y se publicó el pasado marzo. Aquí, Lloyd cuenta con el acompañamiento del guitarrista Julian Lage y el percusionista hindú Zakir Hussain. El álbum mezcla música india y jazz libre, integrados armoniosamente en un continuo diálogo entre el arsenal de saxofones y flautas del líder con la percusión y la guitarra de sus dos brillantes acompañantes. A lo largo de su dilatada carrera Lloyd ha sido un músico inquieto, un visionario buscador de nuevas sonoridades a través de numerosas y arriesgadas aventuras musicales y esta trilogía, a sus 85 años, lo vuelven a confirmar como uno de los referentes vivos del jazz contemporáneo. Trio of trios es otro gran trabajo de Lloyd.

Durante la mayor parte de su historia la narrativa construida en torno a la música de jazz ha estado centrada fundamentalmente en Estados Unidos y el jazz de fuera de ese país se ha presentado como una especie de reflejo inauténtico del auténtico jazz, el estadounidense. El mundo del jazz ha cambiado radicalmente desde la década de 1980. Que dos músicos estadounidenses, Brad Mehldau y Charles Lloyd, sitúen en Inglaterra e India respectivamente las bases de exploración para desarrollar su música ya no sorprende a nadie y que una banda sueca y otra australiana hagan una música que lleva al jazz a una dimensión diferente del canon afro-norteamericano, ampliando su campo y significación cultural, tampoco.