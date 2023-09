Estas son todas las novedades del feSt 2023

El concepto del limbo forma parte de prácticamente todas las religiones. Ese espacio -ese lugar difuso- entre el cielo y el infierno en el que las almas de los fallecidos aguardan su juicio final. El cielo o el infierno. A partir del 5 de octubre las diferentes salas de teatro de la ciudad convertirán las calles de la capital hispalense en un limbo lleno de arte a través de una nueva edición del Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt). Viento Sur Teatro, Platea Odeón Imperdible, Sala Cero Teatro, Teatro La Fundición y Teatro TNT han programado 36 funciones y pondrán sobre sus tablas a 21 compañías nacionales e internacionales. Las propuestas van desde la comedia hasta la denuncia social, pasando por el drama, la danza o el clown.

Así lo han explicado durante la presentación de una nueva edición, que durará hasta el 16 de octubre, y que promete adentrar a los espectadores en un limbo escénico gracias a los espacios de la Asociación Escenarios de Sevilla, coorganizadora del evento junto al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS). Bajo el lema En el Limbo. Un año más. Vuelve feSt, incluirán cuatro estrenos absolutos, con producciones procedentes de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad de Valencia, País Vasco, Extremadura y Andalucía (Málaga, Cádiz y Sevilla), así como de otros países como Noruega, Portugal y Costa Rica.

La programación arranca en Viento Sur Teatro

Viento Sur Teatro será la primera sala que abrirá sus puertas al púbico feStiano con cuatro propuestas diferentes y únicas con las que adentrarse en un limbo desconocido y etéreo. La primera de ellas, los días 5 y 6 de octubre, a las 20:00 horas, de la mano de costarricense Andy Gamboa y su Memoria de pichón, un biodrama en el que narrará su relación con su padre, donde apelará al amor hacía nosotros mismos y a la necesidad del perdón para poder avanzar. Un homenaje al antihéroe, al hombre que quiso ser y no ha muerto en el intento.

Edu Bulnes, Fernando Moreno y José Ugía o lo que es lo mismo, la cía. Recursos Humanos aterrizarán, los días 7 (21:00 horas) y 8 (20:00 horas) de octubre, en feSt para presentar su proyecto más ambicioso Silencio. ¿Qué pasa cuando alguien, por fin, encuentra el silencio, pero se ve invadido por el ruido de los años taladrando su cabeza? Justo ahí es donde empieza la verdadera supervivencia. Una historia de una fraternidad callada durante años, pero obligada a fraguarse en 16 metros cuadrados diez años después.

Los días 12 y 13 de octubre, a las 21:00 horas, aquel que traspase las fronteras de la sala entrará junto a tres cuerpos que viajan a Contra-tiempo para compartir su hábitat mientras bailan a través de los espacios gracias a Calema Producciones. Es este espectáculo es el tiempo quien limita y delimita el encuentro entre los personajes y los acontecimientos que se suceden. En una propuesta donde compartir, a través de píldoras de identidad, tiempo y vida dando igual de dónde se sea y dónde se esté, ya que es común para toda la humanidad. La cía. Cuadrelli será la última oportunidad de disfrutar, esta edición, del limbo escénico en Viento Sur Teatro con el estreno absoluto de Cuadernos de un duelo, 14 (21:00 horas) y 15 (20:00 horas) de octubre. El espectáculo muestra los diferentes duelos que se pasan a lo largo de la vida terrenal hasta llegar al duelo más profundo que es el de un ser querido. A través de los cuadernos de su padre fallecido, Ella, personaje entre la ficción y la realidad, cuenta su propio proceso.

La comedia irrumpe en la Sala Cero

El dúo cómico Las raras será el encargo de llevar a las almas deambulantes a las puertas del limbo en este punto terrícola, donde se parará el tiempo y emanarán las risas los días 5 y 6 de octubre, ambos a las 20:30 horas, con la divertida comedia Las Empoderaras. En su segundo espectáculo, Remedios y Angustias, las protagonistas, nos trasportarán a nuevas escenas y situaciones en un proceso de cambio, pero sin perder la frescura y el humor que las caracteriza.

Este mismo punto ya abierto a la programación de feSt, los días 7 y 8 de octubre a partir de las 20:00 horas, acogerá el espectáculo de la cía. Mono Habitado, que regresa al festival en esta ocasión con Terrícolas, una comedia en la que sus tres personajes protagonistas, en situaciones insólitas, revelan su humanidad y contradicciones, pero, sobre todo, su capacidad para moverse entre la realidad y un universo poético. Todo ello con un ingrediente fundamental: el humor.

Los días 13 (20:30 horas) y 14 de octubre (20:00 horas), se cerrarán las puertas del limbo en esta sala con Teatro de La Catrina y su montaje La Caja. Donde la realidad pierde sus límites, una obra que se adentra en el teatro documental autobiográfico. En ella se narra la experiencia de su autora Desirée Belmonte cuando a una persona de su entorno se le diagnosticó una enfermedad mental. A raíz de esta experiencia, Belmonte sintió la necesidad de investigar en el universo de la mente humana y los obstáculos a los que se enfrentan las personas que perciben la realidad lejos de parámetros aceptados por nuestra sociedad.

Alberto Velasco y Selu Nieto en el Teatro TNT

Teatro TNT abrirá sus puertas hacía narrativas inexploradas, donde cuatro compañías darán vida a historias donde el tiempo se detendrá, donde se romperán las barreras convencionales elevando la escena a un nivel donde todo fluirá. Así, Alberto Velasco nos abrirá de par en par este limbo particular gracias a una pieza de danza en la que se habla. Un espectáculo de humor en el que se llora y un drama en el que hay playbacks y clases de cocina. Un espectáculo sobre, a pesar de todo, las ganas de vivir. La cita con Sweet Dreams será el 6 de octubre, a las 20:30 horas.

El sevillano Selu Nieto (Teatro a la Plancha) aterriza en feSt con su último espectáculo Soledad. Vida y obra de mi abuela, los días 7 (20:30 horas) y 8 (19:00 horas) de octubre. Esta propuesta muestra a un nieto que está triste desde que su abuela se fue. Una abuela que murió sola en un hospital. Un nieto que escribe una obra de teatro y una abuela que resucita en ésta. Una obra de teatro que los vuelve a reunir en un mismo cuerpo durante una hora. Una hora para reescribir juntos el final. Surgida del encuentro entre intérpretes en el Laboratorio Internacional del Actor de TNT- Atalaya, la compañía Ajoyagua presentarán un estreno absoluto los días 14 y 15 de octubre a las 19:00 horas: el espectáculo Las vecinas de Bernarda Alba ofrece una experiencia teatral inmersiva, musical y onírica que no dejará a nadie indiferente desde la premisa ¿Somos cotillas por naturaleza? Para ello parten de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca como retrato de una España que sigue viva: el deseo sexual, las ganas de vivir, la represión, la envidia, las habladurías... De la mano de esta compañía nos colaremos en la casa de las Garcías para celebrar su tradicional reunión de vecinas mensual, pero esta vez, es especial.

La última oportunidad de disfrutar de feSt en el Teatro TNT será el domingo 15 de octubre, a las 20:15 horas. cuando aterrice, desde Noruega, Grenland Friteater para presentar No doctor for the dead, un espectáculo íntimo basado en los textos del poeta noruego Georg Johannesen interpretados por la actriz y cantante Geddy Aniksdal junto al músico y cantante Anette Röde Hagnell. Ambos abordarán una selección de poemas que encierran una especial sensibilidad sobre cuestiones políticas, históricas y sociales relacionadas con la guerra, la paz, la violencia y la muerte.

La Fundición aborda el 'bullying'

Habiendo dejado atrás el mundo más terrenal, adentrados en el limbo feStiano, en Teatro La Fundición serán cinco las compañías que nos brinden la oportunidad de parar el espacio-tiempo para disfrutar de sus propuestas. La primera de ellas será Proyecto Cultura con su espectáculo Menina (soy una puta obra de Velázquez), los días 6 y 7 de octubre, a las 20:30 horas. La obra encierra como mensaje principal el amor hacia uno mismo y sobre su cuerpo. Con un lenguaje contemporáneo, actual y cruel como la vida misma, la compañía extremeña trata el tema del bullying con la intención de conmover, agitar y transformar al público.

Tan sólo un día más tarde, domingo 8, a las 20:00 horas, el telón se abrirá a Magüi Mira Molly Bloom de Pentación Espectáculos y Mirandez Producciones. En 1980, Magüi Mira encarnó a Molly Bloom, mítico personaje de la novela de James Joyce. Hoy, cuarenta años después, las mismas palabras escritas por Joyce, vuelven a ser interpretadas por la actriz valenciana, que con sus 77 años nos acerca a una nueva Molly con un texto repleto de amor y humor.

Los días 12 y 13, a las 20:30 horas, tendrá lugar el estreno absoluto de Creadoras en el epicentro de Manuela Nogales Danza/ Leticia Gude, Lucía Vázquez y María Moguer. Para la ocasión, tres solos de danza se pondrán de largo interpretados por cada una de las bailarinas: Clinamen por Leticia Gude, Bajo el árbol de Lucía Vázquez y Mare Nostrum de María Moguer. Con este proyecto se refuerza la idea de que la danza es un instrumento que posibilita la mejora de las libertades y las igualdades.

Desde Portugal llega Companhia do Chapitô para presentar la comedia Antígona la tarde del 14 de octubre, a las 20:30 horas. Con un estilo inconfundible, se acercan a los clásicos (in)adaptando, destruyendo, trasformando y reciclando tragedias, usando la comedia para cuestionar todos los aspectos de la realidad con tres interpretes en escena. En este caso, un baño de sangre familiar que provocará lágrimas de risa al público. La última de las compañías en actuar en este punto será Imperdible Artes Escénicas con Reflection el domingo 15, a partir de las 20:00 horas. Artes visuales, musicales y danza se dan la mano en esta obra en una mirada contemporánea que busca potenciar y acompañar el trabajo de los dos bailarines protagonistas.

Roma Calderón en Platea Odeón Imperdible

Será la compañía Al Tran Tran con Al Tran Tran FM, la que rompa las barreras en Platea Odeón Imperdible, el 6 de octubre, a las 21:00 horas, para que todas las almas que lo que deseen se adentren el mundo volátil y puro. Gracias a ellos, se convertirá en una emisora improvisada, la única radio donde emite las noticias, canciones o cualquier contenido elegido por el público, incluyendo sus presentadores. En definitiva, un homenaje al mundo de las ondas totalmente improvisado a partir de las propuestas del público.

Calladitas estáis más guapas mostrará Calladitas Show, un espectáculo divertido, feminista y rompedor, escrita, dirigida e interpretada por mujeres que han creado un show irreverente, donde todas sus protagonistas cuentan su particular visión del mundo. Un espectáculo recomendado para personas sin complejos y que sean capaces de escuchar verdades divertidas, fuera de convencionalismos, y con una buena dosis de reivindicación. La cita será el 7 de octubre, a las 21:00 horas.

Otro de los estrenos absolutos de esta edición es el protagonizado por la multidisciplinar Roma Calderon, Oh! Diosa, los días 12 y 13, a las 21h. La artista presenta un espectáculo en el que aúna las nuevas tecnologías y el cabaret contemporáneo (Nu-Cabaret). feSt dará la última oportunidad a las almas que vaguen por el limbo, el 14 de octubre, a las 21h., de dejarse llevar con Aka Teatro y su monologo teatral Scratch. En él, la música tiene un gran peso tanto dramatúrgico como escénico. Durante este tránsito, el público se adentrará en una discoteca donde la protagonista pincha. También en su casa, donde compone canciones indie. Una obra que se vale de lenguajes físicos y lingüísticos que, siguiendo el estilo de la compañía catalana, nuevamente se acerca tanto al público tanto joven como adulto.

Broche de oro con Alex O'Dogherty

El broche de oro a esta edición lo pondrá, el lunes 16 de octubre, en Platea Odeón Teatro, a partir de las 20:30 horas, la gala de entrega de los Premios Escenarios de Sevilla. El polifacético artista Álex O'Dogherty, con una amplísima carrera en teatro, cine, televisión, música y presentación de eventos tan relevantes como este, se encargará de conducir una noche muy especial en la que se distinguirá a los mejores espectáculos de la temporada anterior.

Aprovechando la atmósfera etérea y llena de emoción, estos galardones serán el vehículo para reconocer y apoyar al sector hispalense de las artes escénicas por parte de las salas, así como de agradecer a los creadores y a sus compañías la labor fundamental que desarrollan no solo en estos días especiales, sino a lo largo de todo el año.

Venta de entradas

Todas estas propuestas escénicas están disponibles para el público por 14 euros, precio de la entrada general. La entrada reducida (desempleados, estudiantes, jubilados y Amigos de Escenarios) tendrá un coste de 11 euros.

Las entradas de la programación oficial de feSt, que acogen las salas de Escenarios de Sevilla, ya están a la venta en la página web www.sevillafest.com/entradas y en la web de cada sala. También cabe la posibilidad de adquirirlas de forma presencial en taquillas. El acceso a la clausura será por invitación.