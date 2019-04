La ópera se rinde a la Barroca de Sevilla

La Orquesta Barroca de Sevilla (OBS) consolidará la próxima temporada su protagonismo en el mundo de la ópera con dos importantes citas en Sevilla y en Madrid. Según ha podido averiguar este medio, la primera temporada lírica del Maestranza diseñada por su nuevo director general, Javier Menéndez, tendrá entre su programación la ópera Agrippina de Haendel, que será puesta en escena en el mes de febrero y que contará en el foso con la OBS con la dirección de Enrico Onofri.

Entre los nombres de los solistas se barajan los de Ann Hallenberg (quien protagonizó junto a Vivica Genaux uno de los más espectaculares conciertos de la OBS en enero de 2018), Xavier Sabata y Alicia Amo. Sería ésta la tercera incursión del grupo barroco sevillano en el foso del Teatro de la Maestranza, tras L’incoronazione di Poppea de Monteverdi en febrero de 2005 y tras el Giulio Cesare de Haendel de noviembre de 2008. Al margen de estas representaciones, la OBS ha intervenido también en el mismo teatro en otras óperas barrocas en versión de concierto, como Dido y Eneas, Orfeo y Eurídice y La princesa de Navarra.

Ivor Bolton dirigirá en marzo de 2020 a la OBS en el Teatro Real como ya hiciera en 'La Calisto' de Cavalli

Por su parte, el Teatro Real de Madrid volverá a contar, del 17 al 27 de marzo de 2020, con la Orquesta Barroca de Sevilla. Tras su reciente participación en la ópera La Calisto de Francesco Cavalli, unánimemente alabada por la crítica de la capital, la dirección artística del Real volverá a contar con el conjunto hispalense para un importante compromiso de gran trascendencia cultural y patrimonial. Se trata de la recuperación de Achille in Sciro (Aquiles en Esciros) de Francesco Corselli, ópera estrenada en el Coliseo del Buen Retiro de Madrid el 8 de diciembre de 1744, en el seno de aquellos suntuosos espectáculos líricos que Farinelli organizaba para Felipe V.

Para la ocasión volverá a ser Ivor Bolton quien se ponga al frente de un elenco formado por Andrea Mastroni, Grigory Shakapura, Francesca Aspromonte y la sevillana Leonor Bonilla entre otros nombres. La dirección de escena correrá a cargo de Mariame Clément. Francesco Corselli, de origen francés con apellido italianizado, nació en 1705 y desde 1733 hasta su muerte en 1778 residió en Madrid, donde alternó las composiciones religiosas derivadas de su cargo en la capilla musical de palacio con los encargos teatrales para las muy melómanas cortes de Felipe V y Fernando VI. Su música se encuentra en una etapa de recuperación y de valoración, con el resultado de descubrir a un compositor de enorme valía capaz de codearse en calidad de con la mayoría de sus contemporáneos europeos.

La programación de ópera barroca escenificada en el Maestranza venía siendo reclamada por los aficionados y la crítica desde hace años, dado el débil bagaje que el teatro presentaba en este segmento del repertorio en los últimos lustros. Precisamente Javier Menéndez programó en sus días al frente de la Ópera de Oviedo una divertida y brillante producción a cargo de Mariame Clément que bien pudiera ser la que viniese al Maestranza. Estrenada en Venecia el 26 de diciembre de 1709, Agrippina narra, según el libreto escrito por el cardenal Vincenzo Grimani, de manera licenciosa y desprejuiciada, la historia de las intrigas de Agripina, esposa del emperador Claudio, para conseguir que éste nombre como sucesor a Nerón, hijo de un anterior matrimonio de Agripina. Se trata de un libreto cargado de ironía y de sensuales juegos de palabras en los que los personajes femeninos no dudan en utilizar su sexualidad para alcanzar sus objetivos políticos. La ópera alcanzó la inusual cifra de veintisiete representaciones.

Dado que Grimani era por entonces el virrey de Nápoles nombrado por el emperador Carlos VI en el seno de la Guerra de Sucesión Española, la crítica ha querido ver en el libreto una velada crítica al papado por su indefinición respecto al conflicto que enfrentaba a Habsburgos contra Borbones por el control de la Monarquía Hispánica.

Haendel reutiliza para esta ópera, aún en mayor medida que en lo que en él era habitual, material melódico no sólo procedente de composiciones propias anteriores, sino de de otros compositores como Mattheson o Keiser. En total, más de tres cuartas partes de los números de Agrippina deben su origen a fuentes anteriores. No obstante, ello no le priva ni un ápice de calidad a una ópera que muestra la inventiva y la energía del joven Haendel sobre uno de los mejores libretos sobre los que nunca trabajó.

'Agrippina' fue uno de los títulos que Javier Menéndez programó al frente de la Ópera de Oviedo

Por otra parte, Diario de Sevilla ha podido también confirmar que la proxima temporada lírica del Maestranza se abrirá el mes de octubre con la ópera Sansón y Dalila del compositor Camille Saint-Saëns. Además de suponer el regreso del aclamado tenor estodounidese Gregory Kunde cuatro años después de su participación en Otello, la programación de la ópera francesa (que ya visitase el Maestranza en diciembre de 1996) supondrá el debut operístico en el Maestranza de Nancy Fabiola Herrera, una de las cantantes españolas de mayor presencia en los mejores teatros del mundo.