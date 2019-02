Javier Menéndez: "Un teatro de ópera no es un museo. Tiene que mirar a la creación actual"

El nuevo director general del Teatro de la Maestranza, Javier Menéndez, ha asegurado este miércoles que el espacio del Paseo Colón no es simplemente "el teatro de Andalucía o del sur de España", sino que debe actuar con "ambición internacional" y medirse con instituciones de la talla de la Deutsche Oper de Berlín. "No importa el presupuesto. Puedes tener diferencias en la cantidad, pero no en la calidad", expresó el antiguo responsable de la Ópera de Oviedo. "Aquí hay un coro maravilloso, posibilidades técnicas increíbles...", apuntó, antes de reconocer que las palabras con las que arrancaba el proyecto con el que se presentó al puesto, para el que fue elegido por unanimidad, eran "ambición artística".

Menéndez se incorpora a Sevilla además con la convicción de que la oferta del Maestranza, sin dar la espalda a la tradición, debe tener en cuenta a los compositores y autores del presente. "Un teatro de ópera no es un museo. Debe de mirar a la creación actual", defendió un profesional cuyo "compromiso" con lo que se hace ahora es "absoluto" y que hace unos meses, en septiembre, programaba en Oviedo Fuenteovejuna, de Jorge Muñiz. "Fuenteovejuna funcionó bien, no hay que tener miedo", informó. "Hay que buscar el equilibrio, programar propuestas que financien otras aventuras imprescindibles, pero a los abonados no puedes darle siempre lo mismo, tiene que haber variedad".

El nuevo director del Maestranza podrá desarrollar la programación de la temporada 2019-2020, que según expuso no estaba definida aún. Para ese curso y los siguientes -el contrato de Menéndez se prolonga hasta julio de 2022-, el especialista aportó algunos nombres que en su opinión no deberían faltar. "Hay un repertorio que debe estar en un teatro lírico, compositores como Janáček, Britten, Shostakóvich. Óperas de Richard Strauss, que han aparecido poco", enumeró, antes de mostrar su interés en "espectáculos que sean estimulantes, renovadores, que aporten no sólo entretenimiento sino que inviten a la reflexión", comentó.

El nuevo director del Maestranza mostró su preferencia por espectáculos "estimulantes, renovadores, que inviten a la reflexión"

Menéndez, que confesó "sin reparos" que había soñado con hacerse cargo del Maestranza como "un paso natural" tras su etapa en Oviedo, dijo estar "abierto" a sentarse con el director artístico de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), John Axelrod. "La ROSS y el Maestranza son dos instituciones que comparten la misma casa. Y con diálogo, diálogo, diálogo podemos llegar a acuerdos beneficiosos", opinó antes de contar que el maestro le había escrito por Facebook para acordar una cena a principios de marzo, cuando él esté en Sevilla.

El director del Maestranza se pronunció sobre otra formación de la ciudad, la Orquesta Barroca de Sevilla. "En la programación tiene que haber barroco escenificado. Hasta ahora solían programarse versiones de concierto, pero esto debe cambiar. Y, en este caso, sería delirante no contar con una orquesta del prestigio de la Barroca", declaró.

"Tiene que haber barroco escenificado. Y sería delirante no contar con la OBS", dijo Menéndez

Sobre otras disciplinas que estarán también en el teatro, Menéndez admitió no "conocer mucho" de flamenco, pero "sí que me gusta y me consta la importancia que debe tener en el discurso artístico del Maestranza. Uno nunca sabe de todo, pero lo importante es rodearse de un equipo competente, que te asesore", apuntó con humildad. En su primer encuentro con los periodistas, el director del teatro prometió también introducir danza en la programación. "Un teatro lírico debe tener una temporada de danza. Cuántos espectáculos, ya se verá. Eso depende de los recursos".