El Pop CAAC se abre a nuevos estilos

El ciclo musical Pop CAAC vuelve este año con una duración más corta, pero con artistas de más peso, lo que ha propiciado que los conciertos se trasladen a la pradera del Monasterio de la Cartuja en lugar de celebrarse en el Patio del Padrenuestro, como en estos años anteriores. La productora que lo organiza, Rocknrolla Producciones, en colaboración con Crash Music, empresa de Almería que organiza entre otras cosas el festival Cooltural, ha querido también abrir el ciclo a un público más diverso, por lo que en su programación impera el eclecticismo y, además del pop y el rock, que siempre han sido los estilos predominantes, este año hay rap, metal y músicas urbana y electrónica.

A pesar de contar con menos fechas, el presupuesto para la contratación de artistas de ha duplicado este año, estando la inversión en la producción más cercana a un festival que a un ciclo como el de los años anteriores. El escenario será más grande, la decoración más cuidada, el equipo de sonido más potente y se crearán zonas VIP y plataforma elevada, zonas de relax, de gastronomía variada con food trucks, barras vestidas, con las que Rockanrolla espera que la experiencia de los usuarios sea satisfactoria y responda a la buena demanda de entradas, que está funcionando mejor debido a que las fechas están más cercanas a la vuelta de las vacaciones en esta edición, porque en las anteriores era imposible rentabilizar el ciclo en días de pleno verano.

Manola / D.S.

Serán seis veladas, espaciadas entre el último fin de semana de agosto y el primero de septiembre, que comenzarán el viernes, día 30, con el concierto de Luz Casal, que subirá al escenario una vez que Manola haya calentado el ambiente desde las nueve y cuarto, quince minutos después de que las puertas del recinto se abran. No es la primera vez que Manola abre una noche del Pop Caac porque ya lo hizo en la edición del 2021 con un gran concierto en el que nos pareció estar oyendo a Portishead cantar boleros. Nacida en Cádiz, asentada en Sevilla, Manola rompe las convenciones musicales con el sostenimiento pasional de su voz y la forma de acompañarse al teclado -ella es de formación clásica-, manteniendo una paz, que muchas veces se convierte en éxtasis.

Luz Casal nos mantendrá en todo momento hechizados, desde que comience su concierto con la canción de ese título, hasta que al final nos deje marchar, con la interpretación de esa otra llamada, más o menos, así. Entre esos dos momentos escucharemos una veintena de canciones que irán llenando con la luz de su nombre las sombras de la noche estival, entre las que tendrán un mayor protagonismo las incluidas en su último disco, Las ventanas de mi alma.

Luz Casal / D.S.

La noche siguiente, el sábado 31, el terreno del recinto se convertirá en una fiesta que girará en torno a la música urbana. La Fiesta Bresh se creó hace unos diez años en Argentina y desde entonces -años de pandemia aparte- se ha venido celebrando con gran éxito, extendiéndose por todo el mundo, desde Uruguay a New York, y a este lado del charco desde Londres a Canarias, pasando por Madrid y Barcelona, De ella se dice que es la fiesta más linda del mundo, y han participado estrellas de la talla de Rosalía o Bizarrap. No es la primera vez que la Bresh recala en nuestra ciudad porque ya se ha celebrado también en las dos últimas ediciones del Icónica Fest y en el after party de los Grammy Latinos, pero el Pop CAAC le dará un enfoque distinto, mucho menos mainstream y, aunque todavía no pueden confirmar nombres, serán artistas locales e influencers los que aparezcan, dejando que el tema central sea la música con todos los hits comerciales, desde el reguetón a las Spice Girls, y que tenga un papel importante la decoración, con fotocall incluido desde las siete hasta las nueve.

Tras un interludio de tres días, el miércoles siguiente, día 4 ya de septiembre, vendrán Los Planetas a celebrar con nosotros el 30º aniversario de su primer disco, aquel Super 8 que interpretarán íntegramente en directo, ajustando con fidelidad tanto la instrumentación como los arreglos, así como el resto de elementos del concierto, a lo que escuchábamos grabado en 1994; tendremos oportunidad de reconocer cómo se mantienen las sensaciones de libertad y de futuro que irradiaba el disco, con las que tuvo mucho que ver la producción de Fino Oyonarte. Lo que no será igual es la formación de la banda, de la que solo permanecerán Jota y Florent. Para que los conciertos fuesen lo más ajustado posible a los recuerdos Los Planetas han considerado que el formato del grupo debía volver a ser el de cuarteto, sin embargo, se han quedado fuera el batería Eric y el teclista Banin, que llevan junto a la pareja fundadora casi 25 años, y tampoco han recuperado a May y Paco, los miembros originales que participaron en la grabación del célebre disco, por lo que el line up con el que están llevando a cabo la gira, que será el que veremos en nuestra ciudad, se completa con la sección rítmica que componen Miguel López al bajo y Roberto Escudero a la batería, a los que tuvimos ocasión de ver a finales de febrero en Cartuja Center CITE arropando a Jota con su proyecto personal de Plena Pausa, en torno a la figura de Iván Zulueta.

Florent y Jota (Los Planetas) / D.S.

Desde De viaje hasta La caja del diablo, la decena de canciones que integran Super 8 se irán sucediendo en el mismo orden en que aparecen en él, teniendo ya casi desde el inicio un punto álgido porque Qué puedo hacer es la segunda del repertorio y todos gritaremos junto a Jota sus lamentos por no poder verla, aunque haya pasado por su casa veinte veces y se haya hartado de copas en el Amador, por si aparece. Como la duración del disco rondaba los 45 minutos, el concierto se completará con la interpretación de otras cinco o seis canciones de entre las más recordadas de su discografía, entre las que seguramente no faltarán Nuevas sensaciones, Mi pequeña hermana, David y Claudia o Un buen día. Antes que Los Planetas ocupará el escenario Amigas!, un quinteto que combina hábilmente el poder de las guitarras eléctricas con el de los sintetizadores, también de Granada, como la banda estrella de la noche, con la que comparten lazos de unión en la persona de Carlos Díaz, productor de su hasta ahora único disco, Todo importa tanto, que desde hace unos años es responsable del sonido de Los Planetas tanto en disco como en directo, siendo esta noche aquí el técnico responsable del mismo.

Amigas! / D.S.

El jueves 5 el protagonismo recaerá sobre Delaossa, el vanguardista músico malagueño que enfrenta la tradición con la modernidad, lo figurativo con lo abstracto, para quien el periodo de la pandemia supuso un punto de inflexión que le llevó a remontar su ya marchito rap underground, trillado en dos discos primerizos, y crearse una identidad más cercana al trap, a la cultura urbana, centrado en descubrirse a sí mismo en vez de en describir la falta de futuro y expectativas del background en el que creció. Su puesta en escena será un torbellino tanto visual, asentado en unos precisos juegos de luces, como sonoro, porque su poesía callejera no pasará solamente por el apoyo de un DJ al uso, lanzando beats, sino por las texturas que construye la guitarra de Javier Pedreira. La canaria Daniela Garsal dejará antes un ambiente adecuado con su R&B trenzado de pop, soul y sonidos latinos.

Delaossa / D.S.

El viernes, día 6, llegará la hora del rock transgresor y los sonidos más vehementes del punk-hardcore, de manos de Soziedad Alkohólika y Narco. Los vitorianos están inmersos en la que se supone gira de presentación de Confrontación, el disco que han editado este mismo año después de siete sin lanzar material nuevo, aunque en sus últimos conciertos apenas están tocando un par de canciones del mismo, Control de masas y Colapso final. La otra novedad atractiva del concierto será la presencia a la batería de Mikel Gómez, que después de estar durante diez años en el cuerpo técnico del grupo ya se ha convertido en el relevo oficial de Alfred Berenjena. Pero no cambiará nada de lo que hace que sus fans se reúnan ante ellos, ya sea la interpretación de Ratas, quizás su canción más clásica, o terminar el concierto, tras Nos vimos en Berlín, con el ataque a letra cambiada -desde que te fuiste solo vivo cantando, vivo soñando, vivo bailando, nunca pensé yo que me alegraría tanto de que te fueras y no verte más- de la canción con la que España ganó aquel festival de Eurovisión de final tan estrambótico con cuatro vencedores. Antes que ellos, nuestros paisanos de Narco volverán a demostrar lo efectivo que puede llegar a ser el metal en todas sus variantes cuando se aleja del mimetismo y del tópico. Lo suyo es agresividad en estado puro: verbal, visual, mental y conceptual, con un ritmo implacable.

Soziedad Alkohólika / D.S.

El sábado 7 de septiembre tendrá lugar la jornada de clausura, montada por otro de los proyectos de la productora, Electrolunch, que programará cuatro sesiones de DJs en torno a la figura principal de la noche, el productor noruego Todd Terje y su embriagadora mezcla de funk, soul, disco y ritmos alemanes más cercanos al kosmische astral que a la rigidez de Kraftwerk, filtrados a través de un sistema de sonido muy noventero para reforzarlos, usando sus teclados y su ordenador portátil como motor. No le irá a la zaga la sesión de DJ Hell, el productor alemán que fue uno de los pioneros de la revolución techno, llena de repentinos estallidos muy bailables y eufóricos, entrelazados con elementos de nostalgia y kitsch. Completarán la noche el canario Acidheaven y las sesiones de temática urbana del colectivo sevillano Kantora, que iniciarán la fiesta desde antes de que el sol se ponga del todo.

En las noches de conciertos de pop y rock también habrá diferentes DJs que todavía están por anunciarse, que además de pinchar en los momentos en que no haya música en directo, mantendrán sesiones para bailar hasta las 2,30 de la madrugada. La entrada al recinto -por la Avenida Américo Vespucio- comenzará a las 21,00 horas, mientras que para los dos días de sesiones festivas y electrónicas ya se podrá acceder desde las 19,00. Las entradas pueden adquirirse a través de la página web de ultimaentrada.com a un precio que varía prácticamente cada noche, desde los 40 euros de la primera hasta los 15 de la última.