Los del Río y 'Macarena', el fenómeno que no caduca y traspasa fronteras

¿Quién no ha bailado Macarena? El hit que nació hace más de 30 años sigue sonando en bodas, bautizos, comuniones, ferias, romerías y fiestas de todo tipo. No caduca. Tampoco entiende de generaciones y mucho menos de fronteras. En 2023, Alejandro Marzoa realizó un documental para Movistar+ (Macarena) que profundizaba en el nacimiento de una canción que ha trascendido a fenómeno. Una gesta que solo han conseguido un puñado de creaciones a lo largo de la historia, pero seguro que ninguna con tanta fuerza. Conocer los pasos de su coreografía -y atreverse con ellos- nos hace a todos un poco iguales durante los cuatro minutos y once segundos que dura la composición. Desde los Clinton al que se niega a abandonar la pista de baile, pasando por los espectadores de la Super Bowl de 1996. Quizás ese sea el secreto del éxito de la pieza: su poder para humanizarnos a todos un poco y reconocernos en el otro.

La evidencia más grande del fenómeno Macarena es el vídeo que acompaña a esta pieza. Se trata del arranque de gira de Los del Río por varias ciudades de la Unión Europea. Un periplo que comenzó este sábado, 11 de enero, en Ámsterdam y que acabará el 31 del mismo mes en Rostock (Alemania). Entre una fecha y otra, harán paradas en Amberes, Múnich, Núremberg, Stuttgart, Mannheim, Hamburgo y Berlín.

El punto inicial del recorrido se celebró en el espacio Ziggo Dome. Un recinto con capacidad para 17.000 personas en el que, como se puede apreciar en el vídeo, no cabía un alfiler. El auditorio se puso en pie para, lógicamente, bailar con Antonio Romero y Rafael Ruiz al ritmo de un repertorio que va más allá de su canción estrella. El dúo estuvo acompañado por el aclamado violinista y director de orquesta André Rieu. "Un honor para nosotros compartir escenario con uno de los mejores violinistas del planeta, pero por encima de todo, una persona extraordinaria", expresaban los sevillanos en sus redes sociales. Pueden gustar más o pueden gustar menos, pero no se les puede negar que saben -como nadie- meterse en el bolsillo a un público que seguro no entiende ni una palabra de la frase "Macarena tiene un novio que se llama, / Que se llama de apellido Vitorino". Y eso solo pueden conseguirlo los mejores.