Semana de la Arquitectura de Sevilla: Urbanismo sevillano a través del arte

"Yo nunca digo que no". Esas fueron las primeras palabras que el artista Antonio López expresó ayer en el hall de un Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla en el que no cabía un alfiler. El pintor no dudó en formar parte de la inauguración de la Semana de la Arquitectura cuando se lo propusieron. En diciembre de 2022, la Facultad de Bellas Artes hispalense y la Real Academia Santa Isabel de Hungría invitaron al artista a participar como conferenciante en un ciclo sobre dibujo. Una visita a la ciudad que fraguó una sinergia que se ha materializado en la exposición Arquitecturas en proceso, comisariada por el también artista Daniel Bilbao.

"La ciudad es uno de mis temas", recalcó el autor. Y la vista aérea de Sevilla es el motivo de dos lienzos de grandes dimensiones que componen esta exposición, que se completa con una tercera pintura de Madrid. El artista puso especial énfasis al asegurar que esta muestra está incompleta, es decir, está trabajando en plasmar sobre el lienzo otras urbes como Bilbao, Barcelona o Tomelloso, municipio de Ciudad Real que lo vio crecer.

También recordó, entre risas de complicidad con los presentes, un episodio que vivió para dibujar sus obras, allá por 2012. El artista explicó que subió cargado con los lienzos hasta el punto más alto de la Torre Schindler . El objetivo no era otro que el de plasmar el paisaje a vista de pájaro que se contempla en dos de las obras que conforman la exposición. Una panorámica de la ciudad que, en uno de los lienzos, deja al Puente de la Barqueta al fondo y en otro puede verse la estación de Plaza de Armas a los pies del Guadalquivir.

Unas pinturas que, según el autor, "han sufrido mucho" y se han visto afectadas por diferentes circunstancias y factores de conservación, que han dejado huellas sobre ellas y que el pintor, en algunos casos, integra como hallazgos. En línea con esa reflexión del maestro Francisco de Goya que dice que el tiempo también pinta. A pesar de ello, Antonio López aseguró que continuará trabajando en la muestra en su estudio enclavado en Madrid.

Durante su disertación, lamentó que apenas haya obras pictóricas de las ciudades y que para que cualquiera pueda hacerse una idea de cómo era la vida en el país, en términos urbanísticos, "haya que recurrir antes a la literatura". Sobre este tema, mencionó el cuadro Vista de Sevilla, perteneciente a la Fundación Focus Loyola. Una obra que muestra ese hervidero que fue la ciudad en el siglo XVII, a través de una amalgama de detalles con Triana en primer plano.

Por su parte, el decano de la Facultad de Bellas Artes y comisario de la exposición, Daniel Bilbao, puso en valor que el de Tomelloso siempre ha sido muy participativo en el ámbito universitario, con estudiantes y profesores. También explicó que no es normal “que un artista permita que su obra se muestre públicamente sin que haya concluido”, por tanto, demuestra “la generosidad” de Antonio López al enseñar "la intimidad del proceso artístico".

En esta misma línea, Nuria Canivell, decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, manifestó que la Semana de la Arquitectura, que empezó ayer y termina el sábado, tratará de "anticiparnos al mañana cercano desde los indicios de este presente", a través del diálogo entre "ciudadanía y profesionales". El lema de este año es Sevilla en curso con el que se muestra una clara intención de "reflexionar sobre el lugar al que se tiene que dirigir la arquitectura".

Este hito coincide además con la Bienal de Arquitectura y Urbanismo que se celebra en la Real Fábrica de Artillería.

Otras actividades

Una de las actividades previstas será la entrega de la placa Docomomo, que buscan reconocer la arquitectura del movimiento moderno como parte de la cultura del siglo XX, además de buscar su protección patrimonial y conservación. El reconocimiento se entregará mañana al Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, diseñado por Gerardo Olivares James y Rafael de la-Hoz Arderius.