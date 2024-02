Sevilla canta a María Jiménez

Se acabó fue uno de los lemas de la última edición de los Goya como alegato contra los abusos sexuales. Un himno al que pusieron voz Niña Pastori, India Martínez y María José Llergo en una de las actuaciones más especiales de la ceremonia. El próximo 14 de marzo volverá a sonar en el espectáculo Mujeres cantan a María Jiménez que se celebrará en el Cartuja Center CITE. Un homenaje a la trianera que -bajo la dirección musical de Alejandro Cruz- reunirá a intérpretes de la talla de Diana Navarro, María Toledo, Melody, Mariola Cantarero, María Terremoto, Argentina, Falete, Tamara, Joana Jiménez, Ángeles Toledano, Mari Peña, Esperanza Soria y Davinia Jaén.

Una fiesta -en el más amplio sentido del término- que rendirá tributo a su vida, a su felicidad, a su libertad, a su garra y a su manera de ver la diversidad. "Quiero hacer por ella todo lo que no he hecho por mi padre", ha indicado Alejandro Sancho, hijo de la artista y coordinador de la Fundación María Jiménez, durante la presentación del evento. Precisamente a esta organización -que ofrece un espacio de refugio y amparo para las mujeres víctimas de violencia de género- se destinará todo lo recaudado.

Los presentes han recordado la edición de 2022 del festival flamenco Potaje Gitano de Utrera -una de las últimas apariciones públicas de la cantante- para poner en valor el reflejo de su vida y su fuerza. "Para mí María, independientemente de ser un referente en la música, es una mujer de valores incalculables", ha expresado Falete y ha puesto en valor que la intérprete de Tu nombre me lo callo le ha enseñado a "vivir sin recodos".

"Que España tenga una artista de su talla nos engrandece", ha valorado una María Terremoto que no tuvo "la suerte de conocerla tan de cerca" como otras compañeras con las que compartirá escenario el 14 de marzo. "Para mí es un auténtico reto cantar por María, porque no es fácil ponerse en su papel y estar a su altura".

Una de las palabras más repetidas durante la presentación de esta cita musical ha sido juerga. Lejos de afrontar el reto de cantarla y recordarla desde la pérdida y el dolor, el gran desafío es montar una fiesta flamenca como las que ella misma disfrutó y organizó en vida. Así lo ha recalcado Argentina, quién ha recordado que estuvo en uno de sus últimos cumpleaños "y fue algo que me guardaré en el corazón para siempre". "Es un ejemplo a seguir como mujer, porque ha pasado por muchos baches en la vida y todos los ha superado", ha apostillado la onubense.

Entre risas, María Toledo ha rememorado el momento en el que conoció a su tocaya durante una Feria de Abril en la que "nos dieron las claras del día y nunca más me separé". "Me ayudó como nadie, es la persona más auténtica que he conocido en mi vida y nunca iba por la espalda", ha evocado la artista y también ha recordado que la impulsó a superar su miedo a tocar el piano para acompañar su cante.

Una mujer respetada por los amantes de la copla y del flamenco. A todos los niveles. De hecho, en la última edición de los Grammy -celebrada en Los Ángeles el pasado 3 de febrero- la homenajearon junto a los nombres internacionales de Tina Turner, Tony Bennett o Clarence Avant. "Ha dejado un campo abierto diferente de músicas para los que estaban y los que vendrán", ha valorado la cantaora Mari Peña.

Las entradas para la cita, que dará comienzo a las 21:00 horas, ya están disponibles a través de la página web del espacio.