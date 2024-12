Series y vientos clásicos

La ficha ZAHIR ENSEMBLE **** XV Festival Zahir Ensemble de Música Contemporánea. Zahir Ensemble: Alfonso Rubio, flauta; Jacobo Díaz, oboe; Carlos Lacruz, clarinete; Miguel García, fagot; Irene de la Orden, trompa. Director: Juan García Rodríguez. Programa: Arnold Schoenberg. 150 años György Ligeti (1923-2006): 10 piezas para quinteto de viento [1968] Arnold Schoenberg (1874-1951): Quinteto de viento Op.26 [1923-24] Lugar: Espacio Turina. Fecha: Viernes, 13 de diciembre. Asistentes: Unas 50 personas.

No es habitual ver un director frente a un quinteto de músicos, aunque la complejidad de la obra de Schoenberg pueda quizás aconsejarlo. Zahir rindió uno de los homenajes a Schoenberg que tiene previstos a lo largo de su temporada con una obra imponente, pero dura para un oído no educado. El maestro austriaco escribe esta obra serial en sus primeros años de dodecafonismo y lo hace apostando por la forma (sonata de apertura, scherzo, lied, rondó) en un intento de restituir la formalidad clásica que parecía haber arrasado el atonalismo libre. Obra auténticamente neoclásica, incluso neobarroca, por la profundidad de su trabajo contrapuntístico, que el quinteto de Zahir resolvió con una concentración admirable (si te pierdes aquí, no vuelves), de lo que resultó un impecable trabajo rítmico, una más que correcta claridad textural y un énfasis notable en las dinámicas hasta ese final desenfadado pero virtuosístico, en el que el tema del rondó se niega obstinadamente a desaparecer, y al que se llega ya al borde de la extenuación. Bravo.

Antes, el conjunto se había acercado a las deliciosas miniaturas del Ligeti textural de los años 60 con un trabajo dominado por la transparencia absoluta de las voces individuales y un estupendo equilibrio en el juego de contrastes que plantea el compositor con los registros, los tempi, las texturas, las dinámicas y los timbres, con toques microtonales y adelantos de síntesis instrumental, como en esas notas tenidas agudas de flauta, oboe y clarinete de la novena pieza.