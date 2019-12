Bajar la política al barro

La política se ha impregnado de la retórica de las redes sociales. El Parlamento ya no se distingue de Twitter. La lógica 2.0 de los 140 caracteres, o 280, ha cuajado con su escuela aventajada para la demagogia. Así se acaba por oír al consejero de Sanidad decir, a propósito del Plan de Ajuste demandado por el Gobierno central, que "esta venganza perjudica la salud de todos los andaluces". En fin, la gansada se define por sí misma. La Ley de Estabilidad, aprobada por su propio partido, es la coartada para su mala gestión.

Entretanto, en Twitter, los partidos compiten con los trolls más beligerantes. La semana ha elevado el listón con ese Plan de Ajuste que arrastra un imaginario insuperable: la ministra Montero reclama ajustes a Andalucía por la gestión de la propia ministra Montero cuando era consejera de la Junta. PP, Cs y Vox se han dado un festín. En Andalucía, los partidos que sostienen el Gobierno son además los partidos de la oposición… a la oposición.

En Vox hablan de Andalucía bajo un 155. Ahí es nada. Elevan así el discurso de "Andalucía intervenida" hasta el delirio de comparar el plan de ajuste solicitado por Hacienda con lo sucedido en Cataluña tras el 1-O. Éste es el nivel.Por demás, en el tuit del parlamentario de Vox aparece la idea de la venganza, o vendetta para conectar la decisión de Moncloa con el imaginario de la Mafia, para que Andalucía no salga del pozo en que quedó hundida por los gobiernos socialistas y sus "pandilla de mangantes". Todo esto, además, con un objetivo, que es la clave: recaudar en Andalucía para pagar a "traidores y sediciosos" de Cataluña.

Pedro Sánchez aplica el 155 en Andalucía.La "Vendetta" para que nuestra región no salga jamás del abismo al que nos llevó el @psoedeandalucia y su pandilla de mangantes. La intervención de una comunidad prospera para pagar a traidores y sediciosos. https://t.co/qcDx94WDzC — Benito Morillo Alejo 🇪🇦 (@BMorilloVOX) December 16, 2019

Si esto se quedara en la clásica retórica de brocha gorda de la extrema derecha, matonismo verbal marca de la casa a golpe de desplantes faltones, podría parecer sin más una caricatura de la que acostumbra a hacer en Vox de sí mismos. Pero nada de eso. Ciudadanos, el partido centrista y liberal, adelanta por la derecha los excesos con una larga serie de tuits con tres argumentos insistentes que coinciden fielmente con Vox: 1) "Sánchez paga sus negociaciones con ERC a costa de los andaluces". 2) "¡Quiere aplicar el 155 que no se atrevió a impulsar en Cataluña!" [exclamaciones del original]. 3) Venganza por haber perdido el Gobierno. En fin, no es fácil elaborar una serie tan ridícula de argumentos. 1) No hay nada que vincule el Plan de Ajuste con la negociación con ERC; nada. 2) Sánchez sí se atrevió con el 155, apoyando a Rajoy junto a Rivera, por cierto. Y 3) Si esto es una venganza, ¿qué hay que pensar de que también se haga en comunidades donde gobierna el PSOE? ¿También lo hace Sánchez por venganza? Y cuándo lo aplicaba el PP, ¿era por venganza? En fin, los tuits de Cs y Vox son intercambiables.

Tuit fijado esta semana por el PP:

Andaluz, el PSOE va a por ti.¡Compártelo! pic.twitter.com/xnZtcDFY7o — PP Andaluz (@ppandaluz) December 16, 2019

¿De verdad esto es necesario? A la vista del tuit del PP no cabe preguntarse más que eso. Hay que leerlo y releerlo frotándose los ojos para dar crédito: "Andaluz, el PSOE va a por ti". Y se acompaña de ese "compártelo" que equivale al clásico "pásalo" 2.0. Se trata de un tuit particularmente asombroso considerando que no lo hace un partido desesperado de la oposición sino el partido principal del Gobierno.

¿De verdad esto es necesario?

PP y Cs acudieron ayer al Parlamento con lazos en la solapa, al modo de los indepes… y el PSOE tuiteaba después que esos lazos sólo formaban parte de un disfraz que se habían quitado al apagar las cámaras. Un argumento bastante insustancial, una vez más, aunque efectivamente PP y Cs hayan decidido envolverse en la bandera andaluza con la retórica del agravio frente al PSOE… ¡el mundo al revés! Pero cada réplica del PSOE parece hecha, incluso cuando tienen fundamento, con pólvora mojada. No impactan. Tal vez sea la debilidad provocada por la sentencia devastadora de los ERE.

👉🏻 Aquí se ha quedado el andalucismo del Gobierno andaluz‼️ Qué poco te ha durado, @JuanMa_Moreno❌ No te fíes de los #falsos pic.twitter.com/DD5EOYH5YU — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) December 19, 2019

El PSOE no puede evitar, por demás, que resulte demasiado chusco lo de la ministra Montero ajustando las cuentas a la consejera Montero.

Adelante Andalucía ha insistido en dos claves: la Ley de Estabilidad Presupuestaria es del PP; y el Gobierno andaluz ha ocultado esto durante meses hasta que tácticamente convenía sacarse la carta de la manga como fulleros del Mississippi. Pero tampoco Adelante Andalucía acaba de resultar muy convincente después de varias semanas tratando de descabezar al PSOE. Se diría que realmente hay una orden de Madrid para no desgastar a los socios, y en particular a la ministra Montero.

En todo caso, los argumentos racionales parecen poco eficaces ante los lacitos y las consignas, como el 155 y el "Andaluz, el PSOE va a por ti". En tiempos de Twitter, esto es lo que hay.