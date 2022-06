Barack Obama entró en la campaña andaluza

No me podrán negar que a la campaña andaluza no le falta un detalle. Intensos debates, con frases y memes a gusto del consumidor, encuestas que dejan en el aire posibles coaliciones de gobierno, candidatos que aún creen en la remontada merced a un "torrijazo" y lo que le faltaba, un ex presidente nortemericano con el que hacerse la foto.

Y no un ex presidente del que todos huirían (me pregunto qué países invitarán a dar conferencias o participar en sus congresos a Trump) sino el más mediático, con permiso de Clinton, de todos los presidentes de los Estados Unidos: Obama.

Barack pasó por Málaga, a 2.000 euros la entrada para escucharle durante una hora, pero tanto Sánchez como Moreno tiraron de cargo, en activo y en funciones, para retratarse junto al líder político más reconocible de la segunda década del siglo XXI.

Obama vio, llegó y se fue por donde vino con los bolsillos llenos y el avión cargado de un menú andaluz de rechupete. Ocho años en el cargo con más presión del mundo y luego eterno reconocimiento y a recoger cheques.

Juanma Moreno, que venía de estar presidencial en el debate, debió ver la ocasión pintiparada y a Málaga que se fue. Qué menos. El presidente de la Junta de Andalucía y el presidente más querido de los últimos que han pasado por la Casa Blanca. Esa foto había que tenerla. Vale oro y en campaña más. Es demostrar que está en otra liga.

Codearse con el hasta ayer como quien dice, líder del mundo libre te va a dar mucho más y te va a quitar el recuerdo de esa manita de Macarena Olona extendida buscando estrechar la tuya, o imaginar a Juan Espadas vestido de vaca. Dónde va a parar ¿verdad, Juanma?

Solo una pega. La instantánea compartida con los medios nos deja a un presidente andaluz con el gesto torcido, como si hablar en inglés le estuviese costando más de lo debido a un líder político del siglo XXI. La cara de Barack tampoco ayuda. Demasiado serio.

Enfrente había material complicado con el que competir. Con vídeo y todo. Sánchez y Obama desternillados y al mismísimo Barack haciéndole un cumplido a Pedro sobre lo bien que se conserva pese a que los años van pasando. Complicado ganar, pero al menos tuvo su foto, otros ni eso.