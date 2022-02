No se empeñen en compararlos

Se abre paso febrero y nos trajo un primer domingo de claras insatisfacciones. Bajó de la nube el bético para posar los pies en la tierra aunque sea sólo hasta este miércoles y se fustiga el sevillista impacientado por la de tiempo que hace que no ve ganar a su equipo, ni te cuento ya desde que no se divierte con él. Además, es que mira de reojo al vecino y en muchos casos hasta siente envidia sana y por momentos se cambiaría con él.

La grandeza del fútbol confunde y equivoca hasta las sensaciones, aunque unos y otros vivan posiblemente uno de los mejores momentos de su historia. Con Sevilla y Betis instalados en puestos Champions y viéndole la matrícula sólo y exclusivamente al Real Madrid, el fútbol a los pies de la Giralda adquiere un nivel como para que empiecen a tomarlo en serio.

Cada uno con su estilo, Julen Lopetegui y Manuel Pellegrini han logrado armar dos equipazos de fútbol. Lo que no se entiende es que se empeñen en comparar lo que hace uno con lo que busca el otro. El primero es el bloque sólido que anestesia a sus rivales basculándolo con el balón y concediendo muy poquito o nada en defensa y el otro es un modelo vertical, de saltar líneas en ataque y no mirar hacia atrás.

No están muy lejanos por estos dos barrios señeros de Portaceli y Claret momentos y temporadas para tirarse de los pelos y, como se decía no hace mucho, para romper el abono. Muchos Covid han pasado por el vestuario del Sevilla desde la última vez que celebró un triunfo, desde antes del derbi, como si el palo hueco que alcanzó a Jordán llevara dentro –como el veneno de una catana– el mal de ojo de los empates. En Heliópolis, el Villarreal de Unai Emery pasó como un huracán que se llevó los puntos pero no la ilusión del bético por vivir algo grande, un sueño al que también se aferran en el otro barrio. Disfruten o sufran, en serio... lo que más les divierta.