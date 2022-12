Nos había decepcionado Patricia Conde al hacerse la remolona en el Ritz elaborando los complejos platos de Quique Dacosta? Sí, pero ella lo dijo: no le gusta trabajar bajo presión y algo sucedió ahí como para decidir auto-derrotarse y desanimarse hasta asumir que no merecía la pena seguir con el sueño de MasterChef. Le habían despertado. Era un show, sí, pero algo más retorcido de lo que creía. Las palabras de Jordi Cruz intentándola espolear diciendo que le estaba decepcionando no surtieron efecto.

La que fuera presentadora de Sé lo que hicisteis cree que no se hacen bien las cosas en este programa y habría que tenerla en cuenta. A lo sucedido durante aquellas pruebas se le han unido otras incendiarias palabras en las que se queja de cómo le está tratando MasterChef en las redes sociales. Venimos precisamente, un año atrás, del suicidio de Verónica Forqué, que tras sus momentos caóticos en este programa se vio superada por los comentarios que le llegaban. Las cocinas de La 1 son una oportunidad para muchos participantes, tanto anónimos como famosos, pero también se convierten en una experiencia frustrante que parece rebasar la típica frustración porque las cosas no han salido bien.

En su protesta Conde habla de dos compañeros que se drogaban y a su vez ha dejado caer la idea de favoritismos, evidentes de cara al espectador, que han hecho mella en la convivencia. Lorena Castell ha sido presentada durante todas estas semanas como un ejemplo de vitalidad y ánimo que admiraba el jurado aunque el público observaba más bien una trayectoria irregular. Si ahora mismo la de Zapeando luce el título fue por una inopinada salvación cuando el programa se sacó de la manga, sin previo aviso, una designación directa teledirigida. Lo que parecía un derrotero en pro de la emoción y espectáculo termina oliendo a cartas marcadas. Se quedaron por el camino concursantes más valiosos: Nico Abad, Pepe Barroso (el eliminado aquella noche) o Isabelle Junot. Lo de Patricia Conde va más allá de la pataleta.