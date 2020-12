Separo el tema deportivo del institucional. En el primero el funcionamiento es modélico en lo que se ve desde fuera. Tampoco vamos a llegar de visita a meter el dedo en los caliches, que se podría... Mientras el vulgo en días como el de hoy se calienta porque le parece que vio al entrenador pedir a los suyos un paso atrás (a un tal Emery le pasaba aún lo mismo después de ganar tres Europa League), los que manejan el juguetito se entretienen con sus cosas.

Como si no tuvieran bastante con la guerra accionarial que se traen, en la que las cosas no están tan claras como para pararse en tonterías, pues de vez en cuando te sorprenden. Lo mismo invitan a la cena al intruso y le enseñan las escrituras de la casa y dónde están las llaves de la caja fuerte que igual recurren a los que les avisaron del peligro para que se los quiten de encima.

Comprobado que a la prensa local con una ración de croquetas y un arroz caldoso anual ya la tiene comprada, le pone en sus propias narices los llamados premios periodísticos a la nacional, que a la postre le dará -piensan- más bombo en el foro en el que de verdad creen que deben moverse.

Sinceramente, el último episodio de rotular en los asientos la fecha de 1890 como conmemoración de una fundación reconocida hace ya tiempo por todas las autoridades futbolísticas posibles (sólo le faltaría la bendición papal), no ha podido ser más gratuito, inoportuno, poco original y de nula elegancia en un estadio que necesita muchísimas cosas, entre otras que no se moje su afición cuando pueda entrar ni esté al sol cuando caigan 45 grados en un partido a las cuatro o a las dos de la tarde. Porque, que no se olvide, el Sevilla, aunque tenga razones para quejarse, cobra -y bien- de la Liga para que le televisen encuentros a la hora que sea. No hace falta mirarse en el Athletic ni en el nuevo San Mamés. Hasta el Levante ha gastado en una cubierta y ninguno de los dos es un rival directo.