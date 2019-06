Recibo un amable correo del director de La 2 Noticias, César Vallejo, en el que da un tirón de orejas por resistirme tanto a lo que ya es una realidad: a consumir su informativo como lo que es, un formato transmedia. Por lo que en la web se pueden disfrutar numerosos contenidos que no aparecen en antena, y que nos perdemos aquellos que, con la cabeza cuadriculada, nos empeñamos en seguirlo a la hora en que se emite. Perdiéndonos tanto: las entrevistas a los invitados y numerosos reportajes en versión extendida.

César Vallejo, pese a su juventud, es uno de los pioneros de TVE en la era digital. La del Lab RTVE, aquella que comenzó a dar sus primeros pasos en programas como Miradas 2 de Georgina Cisquella y Antonio Parra, y continuó cuando Fran Llorente se puso al frente de ese laboratorio capaz de crear los formatos más transgresores.

A los espectadores nostálgicos, entre los que me incluyo, nos tiran más los recuerdos del UHF y todas aquellas reliquias que aloja el valiosísimo Archivo de RTVE, que todos los Plays que estén por venir. Por eso es tan pertinente el mensaje de Vallejo, animándome a romper de una vez mis hábitos y a zambullirme en los contenidos que su equipo genera día a día destinados a la web.

No es un mal propósito para este verano el de recuperar el tiempo perdido y comenzar a peinar todo lo que me he estado perdiendo hasta ahora. Me gusta mucho cómo define César Vallejo la filosofía de su trabajo. Para él se trata de una "revolución silenciosa" que se está llevando a cabo en TVE, un poco en los márgenes, posiblemente sin audiencias espectaculares, pero que sin duda va a poner a RTVE en la vanguardia de la información.