Sánchez amarra la legislatura

Podría decirse que España lleva 20 años haciendo los deberes con el objetivo de descarbonizar casi integralmente la economía en 2050. Para ello hay una apuesta decidida por las renovables : la Ley de cambio climático y transición energética debe resolver buena parte de los retos en el contexto del llamado “paquete de invierno” que aprobó la UE en 2016 . Éste es un asunto sin alternativas ni marcha atrás. Pero a la vez será necesaria una movilización masiva y eficaz de la c oncienciación ciudadana y darle certezas a los operadores económicos para que esta transición no provoque más problemas de los que soluciona.

Parag Khanna, experto en geopolítica, defiende en su libro Move (Simon&Schuster) la hipótesis de que el cambio climático hará regresar a la humanidad a sus orígenes y se convertirá de nuevo en nómada simplemente para poder vivir. Hoy hay 75 países en el mundo con visados para nómadas. Y es una tendencia creciente entre millenials que trabajan conectados no tener residencia fija y desplazarse cada pocos meses de país en país.

Si China, la India y Brasil deciden no secundar las directrices globales casi podemos dar por hecho que no se conseguirán los objetivos . Los países en desarrollo han venido a reiterarle a las regiones más prósperas algo así como que ahora les toca a ellos desarrollarse y, por lo tanto, contaminar. Eso siempre que sigamos entendiendo el desarrollo como una actividad forzosamente contaminante . Con las tecnologías actuales y las estrategias de producción y comercialización hay que asumir que es así de momento.

El reto de la sostenibilidad es el más complejo que enfrenta hoy el planeta . Todas las decisiones afectan al clima, al futuro de la tierra, a la economía, a los desequilibrios entre zonas desarrolladas y a las regiones mas pobres, al consumo, al empleo y a la industria : una materia sensible y compleja de manejar.

Es un hecho, aunque no excluye a la inmensa mayoría conservadora, culta y civilizada . Nunca se escucha a alguien ridiculizando el recurrente laísmo madrileño . Y de hecho, no habría por qué: cada uno tenemos nuestras cosas. Pero da mucha pereza escuchar a los mismos tontos diciendo las mismas tonterías de siempre.

Cobra protagonismo María Jesús Montero con el debate presupuestario y retornan las chanzas sobre su acento andaluz. Siempre proceden de los mismos ámbitos: conservadores, madrileños y con una pretendida superioridad moral cimentada en la exquisita pronunciación de las eses velarizadas, en un silabeo que parece un chotis y mucho ejques y mucho Madriz. Eso cuando no nos regalan una exhibición de habla pija, gangosa, desganada y perdonavidas .

Queda la segunda vuelta de la negociación , en la que se pasará de las musas al teatro cuando cada partido saque la exprimidora que lleva dentro. Pero si las cuentas finalmente se aprueban el Gobierno habrá dado un paso de gigante para garantizarse la legislatura completa y para poder afrontar un desatraque ordenado de su socio de Gobierno llegado el momento preelectoral oportuno o, al contrario, para resistir una ruptura por parte de UP.

Breverías

1.Teo, te bloqueo

El desafecto posmoderno se mide en el número de personas a las que bloqueas en whatsapp. Es el caso de Isabel Díaz Ayuso, que ha bloqueado al secretario general del PP, Teodoro García Egea, y al alcalde Madrid. Ayuso lo tenía todo a favor –incluso la lógica y la tradición de funcionamiento en el PP– para ser la líder del PP madrileño. Pero ella y su entorno están provocando demasiado ruido e incomodidades en la calle Génova. Una cosa es arrasar en unas elecciones y otra echar pulsos abiertos al líder de tu partido. Se le está poniendo el proceso cuesta arriba.

2. Coherencia incoherente

Admitamos que es raro ver cómo diputados del PSOE, Odón Elorza por ejemplo, y de UP, aunque menos, son durísimos con Enrique Arnaldo, candidato del PP al TC, y después lo votan. Pedimos coherencia con su partido cuando se presentan por una lista electoral y a la vez queremos que los diputados tomen sus decisiones en conciencia para ser coherentes con ellos mismos. El problema es que el consenso es otra cosa. No es el trágala a dos partes que se ha perpetrado para renovar parcialmente el TC. Se trataría de seleccionar a los mejores y pactar después. Lo otro es lo que ha ocurrido: un te tragas a los míos y yo me trago a los tuyos. Mejor así que bloqueado, claro. Pero es igual de frustrante que el bloqueo.

3. El rebaño, casi inmune

Devoramos los acontecimientos a una velocidad de vértigo. Casi ha pasado desapercibida esta semana una información de la revista científica The Lancet que explica que España podría haber alcanzado ya la inmunidad de rebaño respecto al Covid-19. Esgrime dos motivos: la elevada exposición al virus de los españoles y el éxito de la campaña de vacunación. En España está vacunado ya el 80% de la población frente, por ejemplo, al 66% de Alemania. El virólogo alemán Christian Drosten afirma que España se ha convertido en “la envidia de Europa” y añade que la causa es que la sociedad española vivió “un auténtico confinamiento”. Destacan igualmente que en España las actividades se están recuperando sin marcha atrás. No está mal hacer memoria y comprobar que al menos ha servido para algo. Y eso que los científicos no se detienen en el laberinto de desautorizaciones judiciales o las decisiones dispares entre comunidades, ni el ruido político y social, caceroladas incluidas. Está bien que de vez en cuando desde fuera se nos pondere mejor de lo que lo hacemos nosotros mismos. Y eso que esta semana hemos vuelto al riesgo medio de transmisión del virus.