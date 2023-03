Algo bueno tiene el VAR, a qué negarlo. La amenaza inicial de privar a los aficionados, máxime en esta ciudad dual en lo futbolístico, del debate posterior a cada partido por los errores arbitrales era hacerle un daño demasiado grande a este gran fenómeno de masas. La tecnología aplicada al fútbol parecía que iba a zanjar ese tercer tiempo tan rico en discusiones cuando éstas eran bien llevadas, desde la retranca y la guasa. Pero cada jornada queda claro que no, que el VAR es otro vivero de polémica inacabable y la jornada dominical dejó dos nuevas muestras.

Los aficionados béticos todavía estarán preguntándose dónde puso Jaime Latre la línea que habilitaba a Yeremi en el empate del Villarreal. Y muchos sevillistas se preguntarán por qué Mateu Lahoz no advirtió a De Burgos Bengoetxea del clarísimo agarrón de Pozo a Loïc Badé en el área del Almería. Al punto cosechado por el Betis de Pellegrini lo hizo bueno lo que tuvo de balsámico tras el chasco de Old Trafford, pero queda la duda de cuál habría sido el efecto multiplicador si la reacción hubiera tomado forma de triunfo, y no sólo para dar otro paso en la persecución de la anhelada Champions, sino para alimentar la hoguera de la imposible proeza ante el Manchester United el jueves.

En el caso del Sevilla, la agónica victoria sobre el Almería pone su paño caliente sobre las polémicas -ganó y ya está-, pero otro gallo habría cantado si Pozo no hubiera sido reincidente en sus desaplicaciones y no hubiera cometido otro penalti sobre Alex Telles.

En una sociedad entregada al novelerío de lo digital, con su descendencia espuria de las redes sociales -un gallinero donde cualquiera se permite el insulto inmune-, uno es reticente a rendirse a los parabienes de la tecnología en un deporte que ha perdido naturalidad y sentido común. Sobre todo si el VAR sigue ofreciendo una falsa seguridad, ese peligro. Total, si luego el Negreira de turno puede influir en sus mecanismos...