Un calendario asaz manejado

Curioso resultan los caprichos de un calendario que bajo la excusa de su asimetría da la impresión de estar indudablemente manipulado. Antaño, uno lo tenía en la cabeza desde la primera a la última jornada, pero hogaño hay que consultar para saber cómo se diseña la próxima jornada. Y en éstas nos surgen sorpresas como la de este sábado, con los cuatro semifinalistas coperos enfrentados, pero emparejados de forma distinta, con lo que tenemos colisión de finalistas y de semifinalistas que se quedaron al borde del camino.

Choque entre los finalistas Atlético de Madrid y Real Sociedad como aperitivo de lo del sábado de preferia en la Cartuja para, a renglón seguido, colisionar en San Mamés los auténticos reyes de Copas. Un partido de urgencias compartidas, pues los locales marinean en busca de un lugar al sol de Europa mientras que el Barça intentará seguir mirando por el retrovisor a su enemigo del alma, el Realísimo.

Pero íbamos a eso del sorteo a la carta... del que sortea, con el ejemplo de aquel Elche-Betis de los comienzos para que la vuelta sea a punto de sonar la última campana. Todo es pura complicación, toqueteo a un fútbol que, como a la rosa, mejor es no tocarlo. Antes sólo había que fijarse el día que salía el calendario en que Fulano jugaba contra el que dejaba Mengano y así hasta el final. El calendario estaba en la cabeza, pero es tanto el intervencionismo que llegará el día en que ya no sepamos si somos de los nuestros.