Lo que cambia en Honduras

Telecinco tiene un grave problema de programación, de poder fijar a una audiencia interesada en sus contenidos. Tras desarmarse media parrilla de forma precipitada, cuando se canceló Sálvame, la fórmula amarrategui ha sido la de regresar a pasos anteriores, recuperar formatos amortizados. Cortoplacismo de cortos resultados. La línea editorial excesivamente conservadora (ya para eso están las autonómicas del PP y un amplio muestrario de webs) en sus magacines tampoco viene a entusiasmar. E intentar centrar el motor en los realities ha dejado de funcionar. Son formatos que pese a ser tan renovadores y embaucadores en su momento, tienen mecánicas desgastadas, por muchos cuernos que haya. Dan lo que dan e interesan a un parroquia limitada. Y los jóvenes, por supuesto, ya tienen sus pantallas si la del televisor no les atrae.

Supervivientes ha regresado marmotero y con una pléyade que entrecruza personajes vintage con influencers y estrellas de la tauromaquia dominicana. Hay personajes interesantes de por sí como Alvar, el nieto de De la Quadra-Salcedo, y sobre todo el paralímpico Alberto Ávila. El casting parece más de lo mismo (¿otra vez Ivonne Reyes; la familia, o lo que sea, de Carmen Borrego?) pero hay mimbres que parecen reanimar. El principal, la conductora en Honduras, María Lamela. El ejemplo de rostros nuevos que traen aire fresco y experiencia a Mediaset. Dejó sorprendido a Jorge Javier en el debut. Telecinco necesita gente nueva. Que parezca nueva.