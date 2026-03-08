El mundo cofrade oscuro

La semana pasada escribí del sentimiento y las devociones. Pero no todo es puro y limpio. Las redes sociales están condicionando la vida de las hermandades. Para bien y para mal. Para bien porque han permitido mejorar la comunicación con los hermanos y con las personas interesadas en general. Para mal porque individuos que no entienden la singularidad de las hermandades se dedican a interferir en la vida interna. Y no sólo en los procesos electorales. Además de que también intervienen personas (algunos son hermanos) sin educación, o simplemente mentirosos con propósitos reprobables.

Existe un mundo cofrade oscuro. Es una novedad del siglo XXI. En los tiempos anteriores a internet no sucedía. Pero es lo que hay. Y hay un combate abierto, que las hermandades no pueden perder para no desvirtuarse. Ni las personas que pertenecen a una junta, o se presentan a cabildos de elecciones, pueden ceder a las malas tentaciones. También se debe recordar que hay reglamentos internos, donde se pueden considerar actitudes y comportamientos que no existían en otros tiempos.

La culpa no es de Elon Musk, ni de las redes sociales, sino de quienes las utilizan con fines negativos. Hay una tendencia a magnificar errores y sentenciar a personas. Un ejemplo excepcional lo hemos tenido en la restauración de la Esperanza Macarena. Cuando un restaurador se equivoca, llega su final. Le pasó a Peláez del Espino, en el siglo pasado, y le ha sucedido a Arquillo. Sin embargo, la condena se ha multiplicado en resonancia, si se compara con otros casos.

Y hay injusticias, como la que se ha cometido con el anterior hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero. Es evidente que se equivocó, al permitir que la Esperanza se viera como se vio. Y es evidente que acertó, con la revisión posterior de su error. Al final, la Esperanza ha quedado como debió quedar desde el principio. Pero, en sus ocho años al frente de la hermandad, Cabrero ha tenido otras actuaciones positivas. Si la hermandad ha crecido, y es un ejemplo en aspectos como la labor asistencial, algo haría bien el hermano mayor.

Como ese caso, hay otros. Y personas sin escrúpulos que insultan para manipular cabildos de elecciones, o hacer oposición interna. Y también sorprende que una hermandad se enfrente a otra hermandad, en público, o se queje más allá de lo razonable. Deberíamos ser cuidadosos. Pues con los excesos se escandaliza, y se le regala munición a los que no son cofrades. La ejemplaridad empieza por uno mismo.