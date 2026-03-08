Ante una sesión doble y continua

Tenemos sesión doble y continua en este segundo domingo de marzo y son en horarios de privilegio, ambas en el corazón de la tarde, primero el Betis y a renglón seguido el Sevilla. Y vamos a darle trato preferente al Sevilla por su condición de local a pesar de que es el Betis quien abre la jornada del fútbol según Sevilla. Empecemos, pues, por esa cita en Nervión con el Rayo Vallecano, equipo que sólo aventaja en la tabla al Sevilla por una menos mala diferencia de goles.

Es el Rayo uno de los equipos que cayeron ante el Sevilla jugando de local gracias a aquel gol de Akor Adams sobre la última campana en Vallecas. Y llegan los vallecanos con el recuerdo fresco de su solvente triunfo intersemanal sobre el desahuciado Oviedo, mientras que aguarda un Sevilla que vive su mejor racha del curso con el plus anímico que le supuso firmar tablas en La Cartuja.

Y esa obligación perentoria de ganar la abordará el Sevilla no más haya finalizado el partido del Betis en Getafe. Choque que abordan los verdiblancos oyendo muy cerca los ladridos de su más apremiante perseguidor. La carambola del gol de Valverde el viernes le dio un respiro al Betis respecto a la agobiante cercanía del Celta. Los registros conseguidos por los béticos ante la tropa de Bordalás dan pie al optimismo a la par de sus buenos números como visitante. En fin, que jornada de doble sesión continua en prime time para Betis y Sevilla en este tercer domingo de Cuaresma.