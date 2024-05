Partido con tintes de final así que den las siete en todos los relojes de la tarde por Heliópolis y aledaños. Impidiéndole el árbitro la posibilidad de ganar en Las Palmas mediante un extrañísimo desmentido al VAR, un Betis muy perjudicado recibe a su enemigo más directo. Llega la Real Sociedad y los números más recientes optimizan la causa bética, pero vive el equipo un tiempo de dificultades que incluso aumentan a diario.

Sólo una derrota bética dejaría la plaza sexta con poseedor definitivo, pero también tenemos la certeza de que tanto uno como el otro dependen de sí mismo para el objetivo común. Pero convendría que se reparase en el cúmulo de dificultades que está esquivando este Betis 2023-2024, cuarto de la Era Pellegrini. Demasiadas lesiones de larga duración y haciendo hincapié en futbolistas básicos que, por ejemplo, ya hoy no podrán defender la verde, blanca y verde.

Es el ejemplo más llamativo, y doloroso, que para esta final no estén Pezzella, Guido y ese Isco al que pitaron falta ya con el peroné roto. Quizá, y sin quizá, es el trípode donde se asienta este milagroso Betis. Pero, como bien dice el autor principal de este milagro, no sirve de nada lamentarse recordando a los ausentes. Sin duda, el Betis saldrá con once futbolistas a cancha para enfrentarse a una Real Sociedad pujante y que no acostumbra regalar un solo duelo.

Las circunstancias son las que son y la cruda realidad es que el Betis está un punto abajo cuando restan seis en el aire. Que si le hubiesen dejado ganar en Las Palmas, bla, bla, bla... Pero la realidad es ésta y que llegar a esta cota liguera dependiendo de sí mismo es para darse con un canto en los dientes. Se ha dicho en algunas tribunas que ha sonado la hora de Fekir, pues ojalá que el sonido se haga realidad y el lionés vuelva a ser lo que era. Es casi una final y ojalá no se decida hoy.