La Buena Muerte de Cristo y su Madre de la Angustia vuelven a la Catedral. Reciben esta semana culto principal en el trascoro de la cátedra arzobispal, sede del denominado, en su tiempo, Patriarca de Indias. Los Estudiantes es la única Hermandad Patriarcal, por carta de hermandad capitular, desde hace ya casi medio siglo. Con este gesto refundamos la frase de nuestros ancestros: “Hagamos una iglesia tan grande que quepa toda una Universidad dentro”.

Esta semana se unen Fe y Razón bajo las bóvedas patriarcales, no se pierdan este hecho milagroso. Recreando viejas costumbres, la hermandad peregrina y celebra en la sede mayor de la ciudad. Bueno es rendir tributo a la tradición –la Universidad sabe de eso– siempre que no se convierta en una carga obsoleta o imposible de llevar, sin que se sepa bien por qué se hacen las cosas. Decía nuestro Santo Padre que la tradición es fuente de inspiración. La tradición son nuestras raíces, las que nos hacen crecer y avanzar.

El problema es cuando nos hacen andar hacia atrás. El propio Papa remarcaba que el pecado de ir hacia atrás por seguridad, por temor al presente o al futuro es el peligro de nuestra Iglesia. Por eso, estas conmemoraciones no deben ser solo un mirar atrás con malentendida y vacía nostalgia, repitiendo ritos huecos, sino un mirar hacia adelante con esperanza y con decisión, sabiendo qué somos y –lo más importante– qué queremos ser. Decía el historiador religioso Jaroslav Pelikan que “la tradición es la fe viva de los muertos; pero el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos”. Si la tradición no nos hace crecer, nos lastra. Por eso la repetición de eventos, como el arte por el que intentamos acercar a Dios al mundo, nunca es el fin, debe ser el medio; los actos y cultos a nuestras imágenes no se justifican en sí mismos, sino que sirven a Dios. No se trata solo conmemorar, sino de celebrar nuestro compromiso de vida. Por eso se produce este milagro patriarcal: Fe, Ciencia y Hombre juntos en continuo diálogo. Todo brilla con su luz.