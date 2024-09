Queda oficialmente abierto el curso futbolístico

Aunque el balón ya rodaba con lleno absoluto en los chiringuitos, la llegada de septiembre le da oficialidad a la temporada futbolística con el regreso moreno aceituno de los expertos en todo, los que de verdad abren el curso académico con sus sabias sentencias lejos del alcance de los mortales.

Nos enteraremos pronto de por qué Vinícius no traga a Mbappé y las razones de por qué Ancelotti no es capaz de poner a cada uno en su sitio, sabremos cómo el padre de Lamine Yamal tiene con la cabeza perdida al niño cuando falle su primer mano a mano con el portero, y el Cholo Simeone, tras no sé cuántos años en el Atlético, será en esta campaña cuando empiece a estar cansado de todo si Julián Álvarez no las enchufa como Griezmann y Morata juntos.

Queda oficialmente inaugurado el fútbol de los Maestros Liendres... Periodistas que saben más de táctica y de gestión de grupos que los propios entrenadores que trabajan a diario con los futbolistas, entrenadores que dan lecciones de prensa como un Juan Luis Cebrián de la vida y presidentes que entienden tanto de estrategias de comunicación como para manejar a su gusto a toda la prensa de una ciudad con la única titulación de tener su nombre en las acciones. A veces ni eso. Eruditos en Derecho y Sociedades de Capital sin saber distinguir una querella de una demanda e iluminados sin haber pisado un aula de Ciencias del Deporte que cuando ven a un equipo perder más de dos partidos o acumular tres lesiones ya saben que el problema está en una preparación física mal planificada.

El fútbol es la única actividad profesional en la que todo el que pulula alrededor puede opinar libre e impunemente, pedir dimisiones, exigir que familias enteras cambien de ciudad renunciando a los contratos que firmaron un buen día o que quienes para gestionar un club empeñaron cantidades de dinero para alimentar a varias generaciones entreguen así como así sus acciones.