Que debe ofrecer más rentabilidad a igual plazo, un depósito bancario o las letras del tesoro español? En buena lógica, como resulta menos arriesgado prestarle el dinero a España adquiriendo sus letras que prestárselo a un banco para que él se lo preste a su vez a particulares y empresas, las letras deberían proporcionar una rentabilidad menor. Y hoy en día esto es todavía más así puesto que la solidez de la banca proviene de la confianza en el Estado al que pertenece, que es el que la respalda. Pero en la actualidad la teoría financiera recibe una patada, otra más a añadir a las muchas que lleva recibida esta última década.

Si los ahorradores optan por las letras, percibirán una rentabilidad que ya supera a la inflación. En concreto, en la última subasta, realizada el martes, el tipo de las letras a seis y doce meses se situó en el 3,372% y 3,445%, respectivamente, superando la tasa general de la inflación, que el pasado mes de mayo se redujo hasta el 3,2% interanual, según datos avanzados por el INE. El Tesoro adjudicó a doce meses 3.986 millones y 979 millones a seis meses: el 15% y el 43% de esos importes fueron adquiridos por particulares, en total, 1.061 millones de euros.

Sin embargo, los intereses que las entidades ofrecen por los depósitos a 12 meses siguen siendo muy reducidos. Según datos del Banco de España, a cierre de abril, la rentabilidad se situaba en el 1,33%, media que esconde su distribución: realmente a los únicos que se les retribuye son a los grandes depositantes. Los bancos europeos sí que están entonando los depósitos minoristas al ritmo del crecimiento de los tipos de interés oficiales establecidos por el BCE. En España, los pequeños clientes, salvo los de algunos bancos más marginales u on line, todavía no se han beneficiado de los efectos de la nueva política monetaria.

Sin duda alguna, comparando la relación entre rentabilidad y riesgo de estos dos productos financieros, las letras son la mejor opción para los particulares si quieren invertir su dinero a corto plazo: más seguras y más rentables. No es de extrañar las colas de los últimos meses en las oficinas del Banco de España y el colapso de la web del Tesoro, sitios donde pueden adquirirse directamente, ahorrando las comisiones que las entidades bancarias cobran por llevar esas compras a cabo.

Los grandes bancos españoles no remuneran sus depósitos porque no lo necesitan. Primero, por la falta de competencia en el sector: la elevada concentración que existe les facilita no entrar en guerras por el pasivo. Segundo, porque los bancos están sobraditos de liquidez, tanto por el ahorro acumulado durante la pandemia como por la financiación a largo plazo concedida por el BCE, que incluso durante ese periodo se estableció remunerada.

El Banco de España ha calculado que la banca se ahorró 3.250 millones durante 2022 por no remunerar los depósitos de la misma forma que hizo en anteriores ciclos de subidas de tipos de interés. Dinero que no ha ido a nuestro bolsillo, también, todo hay que decirlo, por nuestra culpa: somos comodones, poco exigentes y reacios a realizar operaciones financieras. Reclamen a la banca. Y si no hay resultados, anímense, ¡a la www.tesoro.es!