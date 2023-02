éramos pocos y parió la abuela de la Junta. Ahora están hablando otra vez del AVE directo entre Sevilla y Málaga. Como en los tiempos de Manolo Chaves y Magdalena Álvarez. No lo dudo, sería maravilloso para Andalucía, y aligeraría los viajes de Juanma Moreno. Pero conviene que primero respeten a Sevilla en el AVE de Madrid. El AVE no respeta ni a los que iban a Fitur. Fue una desconsideración intolerable. A Fitur viajaron nuestras primeras autoridades: el presidente de la Junta, Juanma Moreno; el alcalde, Antonio Muñoz; el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos... Pues el AVE se estropeó ese día. Y no fue el único día. Siempre habrá una catenaria en Toledo para echarle las culpas. Y al frío, que es muy malo.

El AVE de Sevilla fue el primero de España. No lo perdonan. Todavía dicen algunos que se lo debemos a Felipe González. Todavía critican que el primer AVE llegó a Sevilla, con su Expo 92, en vez de a Barcelona, con sus Juegos Olímpicos. Y, claro, pasa lo que pasa. Ya no está Felipe en la Moncloa, sino Pedro Sánchez, el jefe de Antonio Muñoz. Después de las elecciones autonómicas, que ganó Juanma Moreno por goleada, el AVE de Andalucía se estropea con una singular frecuencia.

El AVE de Sevilla ahora está perjudicado. A mí me recordó al oso que se estropeó en la cabalgata de los Reyes Magos de Cádiz en 2022 y dio la vuelta a España. No entiendo por qué es más viral que se estropee un oso de cabalgata que un tren de alta velocidad. El AVE es más importante y causa más perjuicios a los usuarios. Y, además, no es sólo eso. En Madrid-Atocha están dejando menos tiempo a los pasajeros para subir al tren de Sevilla. Yo viajé en uno al que no se pudo acceder hasta un cuarto de hora antes de la salida, y los viajeros se subieron a la carrera.

¿Qué escándalo se hubiera formado en este país si se estropea un AVE con Pere Aragonés y Ada Colau entre los pasajeros? Dirían que Cataluña está maltratada para las infraestructuras. Aquí nadie protestó. Aunque se estropee el AVE que va a Sevilla, a Málaga, a Córdoba, a Granada, a Andalusian Soul y ya está, porque tampoco llega a todas las capitales andaluzas. Entre Madrid y Barcelona operan los trenes italianos de Iryo y los franceses de Ouigo. En Sevilla aún se les espera para la competencia. Lo mismo pasó con el AVLO de la alta velocidad barata de Renfe, que funcionó antes con Barcelona.

Después dirán que en Sevilla no hay túneles y demás agravios. Por mucho menos, en Cataluña se quejan todos los días. No aguantan con esta santa resignación.