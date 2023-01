A medida que nos vamos haciendo mayores (que no viejos), vemos las cosas con cierto distanciamiento. Es decir, como si ya las hubiéramos visto. Cada década resulta tan prodigiosa como las anteriores, pero llegan gentes nuevas, con vocación de descubridores de lo ya descubierto. En esta temporada de rebajas lo estamos viendo con el edificio de la plaza del Duque 6, que permanece cerrado. Allí, cuando se acondicione, se abrirá la nueva flagship de Zara en Sevilla. Para triunfar en el comercio sevillano no basta con entrar en la Campana, donde existe una tienda de Zara, sino que se debe pedir la venia en la plaza del Duque. Allá donde El Corte Inglés se estableció, y no recordaré los detalles de lo que existió antes. Por el contrario, donde se abrirá la nueva tienda de Zara se debe recordar que ya hubo flagships de otras empresas. Y que ese edificio, con perdón, tiene un historial ruinoso.

Amancio Ortega es el rico creador de Inditex. Su hija Marta es ahora la presidenta. Van a emprender una descomunal gesta: triunfar en el edificio comercial más gafado del centro de Sevilla. Desde que se instaló El Corte Inglés en el cogollo de la plaza del Duque, en 1968, ahí sigue. Ha pasado más de medio siglo. Es evidente que han triunfado. Pero, cuando intentaron expandirse a otros edificios de la misma plaza, como la tienda de libros y discos en el antiguo Lubre (hoy supermercado de Aldi) y la de deportes en la esquina de Alfonso XII, no les salió tan bien.

El Corte Inglés es el gran almacén español desde los años 30 del siglo pasado. Se levantó un emporio, principalmente con la gestión de Ramón Areces, que junto a César Rodríguez inició el proyecto, y lo capitaneaban cuando desembarcó en 1968 en la plaza del Duque. Ese año Ramón Areces fue rey mago de Sevilla. Ya estaba arraigado El Corte Inglés, cuando el edificio de la esquina de Alfonso XII (de unos seis mil metros cuadrados) fue construido en 1970. Allí ha funcionado la tienda de deportes de El Corte Inglés hasta 2022. Antes acogió la extinguida tienda de Marks & Spencer. Se promocionó en los años 90 como el desembarco del gran almacén británico en Sevilla. Otra flag ship. Permaneció hasta que en 2001 cerraron las ocho tiendas de esa firma en España y vendieron el edificio a El Corte Inglés. Pero tampoco fueron los primeros que salieron de ese lugar. Antes habían estado en ese edificio Simago y Sepu, dos grandes almacenes españoles de los años de la transición, que ya no existen.

La empresa de Amancio Ortega tiene la oportunidad de acabar con el gafe. Era el hombre más rico del mundo. Ahora ocupa el puesto 24. Aunque conste que el edificio gafado de la plaza del Duque no ha tenido nada que ver en su retroceso.